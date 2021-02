Giresunsporlu Eren Tozlu, memleketinin 44 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasını istiyor

Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık

TFF 1. Lig'de lider olan Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu, memleketinin 44 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek için mücadele veriyor.

Eren Tozlu, profesyonel futbolculuğa 2009 yılında kulübün o dönem yöneticisi, şu an ise başkanı olan Hakan Karaahmet'in çabalarıyla Giresunspor'da adım attı. Eren Tozlu, yine aynı yıl takımda antrenörlük yapan, şu an ise takımın teknik direktörü olan Hakan Keleş ile çalıştı.

Giresunspor'dan 2011 yılında ayrılan, Pazarspor, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor formalarını giyen Eren Tozlu, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maçta 9 gol atan Eren Tozlu, takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Eren Tozlu, Süper Lig'de ise 3 sezon forma giydi.

Bu sezon kulüp başkanlığına seçilen Karaahmet'in "Takımın kaptanı Giresunlu olacak" vaadi ve taraftarların da "Yuvaya dön Eren" çağrıları sonucu Eren Tozlu, sezon başı Giresunspor'a transfer oldu.

Giresunspor formasıyla 17 maçta 6 gol atan Eren Tozlu, kritik puanların alınmasında önemli rol oynadı. İstanbulspor maçında takımı 1-0 gerideyken 90+4. dakikada attığı golle bir puanı getiren Eren Tozlu, Ankara Keçiörengücü karşısında da 90+1. dakikada topu ağlara göndererek takımının 1-0 galip gelmesini sağladı.

Eren Tozlu, AA muhabirine, sezon başında Giresunspor'a transferinin birkaç gün içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

Sezona uzun süren bir sakatlıktan çıkarak başladığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Maç eksiğim vardı, ağır bir sakatlıktan çıkmıştım. Daha sonra yavaş yavaş kendimi buldum, tabii bunda arkadaşlarımızın da payı büyük." diye konuştu.

Eren Tozlu, bireysel olarak değil takım olarak iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "Takım, hocamız ve başkanımız bu sakatlık dönemini atlamamı sağladı, onlara teşekkür ediyorum. Biz bir takımız, bireysel olarak tabii ki performansımız önemli ama takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giresun şehrinin uzun süren bir Süper Lig özlemi olduğunu dile getiren deneyimli forvet, şunları kaydetti:

"Takımın yeni kurulmasından dolayı ilk başlarda istediğimiz etkiyi oluşturamadık ama daha sonra 10 maçta 10 galibiyet aldık, bir gol yedik, o da penaltıdan. Lig henüz bitmiş değil, önümüzde zorlu maçlar var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece 44 yıllık Süper Lig özlemi inşallah sezon sonu sona erecek."

Eren Tozlu, taraftarlardan büyük destek gördüklerini belirterek, "Son zamanlarda maçtan geldikten sonra taraftarlarımız bizi havaalanında karşılayıp tesise kadar getiriyor. Tabii onların da büyük bir özlemi var, inşallah hep birlikte bu süreci atlatır ve şampiyonluğu kutlarız." ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret.