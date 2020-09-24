Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor - Son Dakika

Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor

İZMİR'in Buca ilçesinde annesi ve 15 yaşındaki kızı ile yaşayan Sevgi Kandemir (44), 6 ay önce gırtlak kanserine yakalandı.

Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde annesi ve 15 yaşındaki kızı ile yaşayan Sevgi Kandemir (44), 6 ay önce gırtlak kanserine yakalandı. Yaşamak istediğini belirten Kandemir, kendisine kurtaracak doktor aradığını söyledi.

Bir süre önce gırtlak kanserine yakalanan ve eşiyle boşandıktan sonra annesinin evine dönen Sevgi Kandemir, 6 ay önce yanağında apse olduğunu fark etti ancak iltihap kaynaklı olduğunu düşünerek hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrılarına dayanamayıp, hastaneye giden Kandemir'e, kanser teşhisi konuldu. Doktorlar, Kandemir'e tedavi için geç kalındığını, yapılacak operasyonla çenesinin bir kısmının alınacağını, dilinin kesileceğini ve boğazında bir delikle yaşamak zorunda kalacağını söyledi. O dönemde bu durumu kabul etmeyen Kandemir, radyoterapi görmeye başladı ancak artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Tedavisi için maddi durumunun yeterli olmadığını söyleyen Kandemir, yetkililere seslenerek, "Bana yardım edin. Yaşamak istiyorum. Ağrılarıma dayanamıyorum. Kızımı öksüz bırakmak istemiyorum" dedi.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'Hastalığının ciddiyetine geç vardığını söyleyen Kandemir, "Bu hastalığa 6 ay önce yakalandım. Önce küçük bir apse çıktı. İhmal ettim. İltihaptan dolayı apse olduğunu düşündüm ama kısa sürede ağzımın içine yayıldı. Şu an boğazıma kadar indi. Yutkunamıyorum, yutamıyorum. Yediklerim yanağımdan akıyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ameliyat yapılması gerektiği söylendi. Çenenin bir kısmı alınacak, dilin kesilecek, boğazından delik açılacak dediler. O yüzden kabul etmedim. Burada radyoterapi gördüm ama artık buna dayanacak gücüm kalmadı. Bitkin düştüm. Şu an alıp, beni götürsünler, ameliyat olmak istiyorum. Ölümden korkuyorum, yaşamak istiyorum. Bir kızım var. İyileşip, çalışarak para kazanmak ve çocuğuma bakmak istiyorum. Bu kanser çok kötü bir şey" dedi.'BANA YARDIM ETSİNLER'Günlük yaşantısında zorlandığını söyleyen Kandemir, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Hastalığın her geçen gün daha da ilerlediğini ifade eden Kandemir, "Hayırseverler beni doktora götürdü. Allah onlardan razı olsun. Plastik cerrahi ayarlanacak dendi ama koronavirüsten dolayı ameliyat yapmıyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum. Ben, hangi hastane olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun giderim. Yeter ki beni bu tümörlerden kurtarsınlar. Boğazım şiş, yediklerim yanağımdan akıyor. Ege Üniversitesi'nde ameliyatın olabilir dediler ama koronavirüsten dolayı yapılamadı. Hiçbir şey yiyemiyorum. Sadece sıvı ile beslenmek zorundayım. İki gündür hastalık iyice ilerledi. Sıvı bile yutamayacak duruma geldim. Ağrılarımdan dolayı sabahı ediyorum. Dayanamıyorum. Ameliyat ne kadar tehlikeli olursa olsun, olmak zorundayım. Yoksa tümörler boğazımı kapatacak. Nefes alamayacağım" ifadelerini kullandı.'KIZIMI KURTARIN TORUNUMUN ÖKSÜZ KALMASINI İSTEMİYORUM'Kızının durumuna çok üzüldüğünü belirten anne Gülsüm Kandemir (67) ise, "Yemiyor, içmiyor. Çok üzülüyorum. Onun için dua ediyorum. 15 yaşında kızı var, ben varım. Çok üzülüyorum. Evimiz kira. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir tane yavrusu var. Onun öksüz kalmasını istemiyorum" dedi.

kızım dizisi, Kanser, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Son Dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı Son Dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı         
16:19
Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı         
15:34
Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak         
15:00
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor         
13:07
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei