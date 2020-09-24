Gırtlak kanseri kadın, kendisini kurtaracak doktoru arıyor - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde annesi ve 15 yaşındaki kızı ile yaşayan Sevgi Kandemir (44), 6 ay önce gırtlak kanserine yakalandı. Yaşamak istediğini belirten Kandemir, kendisine kurtaracak doktor aradığını söyledi.

Bir süre önce gırtlak kanserine yakalanan ve eşiyle boşandıktan sonra annesinin evine dönen Sevgi Kandemir, 6 ay önce yanağında apse olduğunu fark etti ancak iltihap kaynaklı olduğunu düşünerek hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrılarına dayanamayıp, hastaneye giden Kandemir'e, kanser teşhisi konuldu. Doktorlar, Kandemir'e tedavi için geç kalındığını, yapılacak operasyonla çenesinin bir kısmının alınacağını, dilinin kesileceğini ve boğazında bir delikle yaşamak zorunda kalacağını söyledi. O dönemde bu durumu kabul etmeyen Kandemir, radyoterapi görmeye başladı ancak artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Tedavisi için maddi durumunun yeterli olmadığını söyleyen Kandemir, yetkililere seslenerek, "Bana yardım edin. Yaşamak istiyorum. Ağrılarıma dayanamıyorum. Kızımı öksüz bırakmak istemiyorum" dedi.