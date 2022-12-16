Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin "tanımıyorum" dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin "tanımıyorum" dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi

16.12.2022 13:51

İstanbul Esenyurt'taki özel bir hastanede yakınını hastaneye götüren bir vatandaş, doktorun hareketlerinden şüphelenince kimliğini görmek istedi. Doktorun kimliğini göstermemesi üzerine başhekimin "tanımıyorum" demesi sonrası yapılan incelemelerde doktorun sahte olmadığı ancak hastanede kaydı bulunmadığı tespit edildi.

Dün gece saatlerinde Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede sahte doktor gerilimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

KİMLİK KARTINI GÖSTERMEDİ

Bu isteğe doktorun "Hayır" cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi. O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Özel hastanede sahte doktor gerginliği! Başhekim'in 'Ben tanımıyorum' sözü ortalığı karıştırdı

SAHTE DEĞİL AMA KAYITSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

Özel hastanede sahte doktor gerginliği! Başhekim'in 'Ben tanımıyorum' sözü ortalığı karıştırdı

"KİMLİĞİNİ GÖRMEK İSTEDİM"

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, "Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde 'Ben bu adamı tanımıyorum' dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, 'Kusma, ateş var mı, nasıl durumu' diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin 'tanımıyorum' dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin "tanımıyorum" dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi - Son Dakika
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