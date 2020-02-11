GMG Kırklarelispor maçından notlar - Son Dakika
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GMG Kırklarelispor maçından notlar

6 saat önce

Falette ilk kez 11'deHasan Ali Kaldırım yedekler arasındaBaşkanlardan imzalı formaMustafa AKIN / - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'u konuk etti.

GMG Kırklarelispor maçından notlar, System.String[]

Falette ilk kez 11'de

Hasan Ali Kaldırım yedekler arasında

Başkanlardan imzalı forma

Mustafa AKIN/ - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Suat Arsanboğa düdük çaldı. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, GMG Kırklarelispor maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Yanal, karşılaşmanın ilk 11'inde şu isimlere forma verdi: Harun, Murat Sağlam, Adil Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Tolga, Mevlüt.

FALETTE İLK KEZ 11'DE

Sarı lacivertli ekipte Gineli futbolcu Simon Falette, GMG Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçına ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoperi Simon Falette ilk kez ilk 11'de görev aldı. ZTK'da Kırklarelispor ile oynanan ilk maçta ve ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmalarda yedek soyunan Gineli futbolcu, Yanal'ın forma vermesi ile ilk 11'de kendisine yer buldu.

HASAN ALİ KALDIRIM YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Hasan Ali Kaldırım, uzun süren sakatlığının ardından kadroda yer aldı. En son 6 Aralık 2019 tarihinde Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında görev yapan Hasan Ali Kaldırım, sakatlığının son bulmasının ardından 36 gün sonra GMG Kırklarelispor ile kupada oynanan rövanş maçında kadroya girdi. Teknik heyet tarafından yedek soyundurulan Hasan Ali, karşılaşmada forma şansı bekledi.

BAŞKANLARDAN İMZALI FORMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, karşılaşma öncesinde sarı lacivertli taraftarın tribünden uzattığı formayı birlikte imzalayarak geri verdi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, Kırklarelispor maçına "Türk Futbolu İçin Uyanma Zamanı" yazılı pankartla çıktı. Tribünler ise 3-0'lık ilk maça rağmen ve hafta içi maçı olmasına rağmen karşılaşmaya ilgi gösterek birlik mesajı verdi.


Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:43 Kaynak: DHA
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