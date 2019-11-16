Göbeklitepe Avrupa'nın önde gelen arkeoloji turizm fuarında tanıtıldı

Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Ören Yeri ve çevresi, Avrupa'nın arkeoloji turizmi alanında önde gelen etkinliklerinden olan Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nda (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico) tanıtıldı.

İtalya'nın Paestum kentinde bu yıl 22'incisi düzenlenen fuarda, 22 ülkeden 6 üniversite ve 120 katılımcı yer aldı.

Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin de stant açtığı fuarda, 2019'un Göbeklitepe Yılı olması sebebiyle Göbeklitepe konulu özel bir konferans düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Göbeklitepe ve çevresinde görülen ilk yerleşik dönemleri ve bu bölgeye özgü kültürel özellikleri dinleyicilere aktardı.

Fuar direktörü Ugo Picarelli de Özdoğan'ın sunumunun ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu fuara her zaman büyük önem verdiğinin ve her sene üst düzey katılım gösterdiğinin altını çizerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Picarelli, Özdoğan'ın sunumu sayesinde hem Göbeklitepe hem de etrafına dair daha geniş kapsamlı bilgi sahibi olma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

"Ülkemizin hak ettiği ilgiyi görmesi için tanıtıcı bir faaliyet"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de konferansın ardından fuardaki stantları gezdi.

Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarı çok önemsediklerini belirterek, "Bu fuarı ziyaret edenlerin sayısı 8 ila 10 bin arasında. Bu, ülkemizin hak ettiği ilgiyi görmesi için bir bakıma tanıtıcı bir faaliyet. Önemli ölçüde farkındalık yaratıyoruz. Bunu bu dönemde yapmayı özellikle tercih ediyoruz. Çünkü, bildiğiniz gibi insanlar bir sonraki seyahat programlarını, yaz ayları için şimdiden belirliyorlar." diye konuştu.

Esenli, "Bu fuarın, hem turizmi arttırma hem de profesörlerin, arkeologların ülkemize ilgisini arttırarak daha çok bilimsel ve akademik boyutta bir farkındalık yaratma yönünde iki boyutu mevcut." dedi.

Doç. Dr. Özdoğan da Göbekitepe'nin gördüğü ilgiye ilişkin, "Bizim için heyecan verici olduğu kadar, başka insanlar için de heyecan verici olabiliyor. Onların da ilgisini çekiyor. Buna yönelik olumlu geri dönüşler aldım." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, 2019 Göbeklitepe Yılı'nın Türkiye için nasıl geçtiği sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bir ülkenin kendi arkeolojik değerlerini bir yıla değer görmesi, belli yılları o yerlere atfetmesi çok önemli bir şey. Bu anlamda bizim arkeolojiye verdiğimiz değeri de gösteriyor. Umarım bu başka alanlara da yansır. Sadece böyle yerleri, yıllara adamanın dışında, arkeolojinin icrasına ve sergilenmesine olumlu yansıyacağını düşünüyorum."