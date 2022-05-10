ŞANLIURFA - Göbeklitepe, bayramda günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ağırladığı 10 bin 272 ziyaretçiyle günlük bazda en yüksek sayıya ulaştı.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çekmeye ve her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.

Bölgeye yönelik yapılan tatil planlarında gezilmesi gereken yerlerin ilk sırasında yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nda da yine binlerce kişiyi ağırladı.

Şimdiye kadar günlük bazda en fazla ziyaretçiyi 29 Ekim 2021'de 7 bin 100 kişiyle gerçekleştiren Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nın 2. gününe denk gelen 3 Mayıs 2022'de 10 bin 272 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bilinirliği artıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin 2018'de UNESCO Dünya Mirası asıl listesine alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 2019 yılının Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmesiyle alanın bilinirliğinin hem yerelde hem de uluslararası arenada arttığını söyledi.

Bu tanıtımların ziyaretçi sayısında da büyük artış sağladığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe yıldan yıla ziyaretçi sayısını artırmaya başlamış durumda. Biz bunu istatistiklerimizde de görüyoruz. Bayramın da dahil olduğu bu yılın mayıs ayının ilk 9 gününde ziyaretçi sayımız 57 bin 648 kişiye ulaşmış durumda. Özellikle bayramın ikinci günü 10 bin 272 kişiyle aslında Göbeklitepe, bir günde ziyaret eden kişi bakımından kendi rekorunu da kırmış oldu. Bu anlamda baktığımızda Göbeklitepe sadece Şanlıurfa'nın değil aslında tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm noktasında bir lokomotifi durumunda. 2021 yılında Göbeklitepe tüm Türkiye'deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bakımından beşinci sıradaydı, bu yıl için beklentimiz bir üst sıraya çıkabilmek."

Aydın, Göbeklitepe'nin yılbaşından bu yana gerçekleşen ziyaretçi sayısının da 171 bin 226 olduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının katlanarak artmasını beklediklerini vurguladı.

Ziyaretçilerin yorumları

Göbeklitepe'yi gezmek için Gaziantep'ten gelen Esra Akyüz, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini belirterek, "Göbelitepe'yi ilk günden beri hep merak ediyordum. Gerçekten görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben de çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Burası mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer." dedi.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Mustafa Doğan, Hatay'dan başladıkları gezilerinde birçok ili ziyaret ederek Göbeklitepe'yi görmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirtti.