Son Dakika Haberleri: Göç ve Sosyal Politikamızı Değiştirmek Zorundayız"

Göç ve Sosyal Politikamızı Değiştirmek Zorundayız"

2 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, artan nüfus yoğunluğunun iyi okunması gerektiğini belirterek, "Genel olarak, göç ve sosyal politikamızı değiştirmek zorundayız." dedi.

Göç ve Sosyal Politikamızı Değiştirmek Zorundayız
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, artan nüfus yoğunluğunun iyi okunması gerektiğini belirterek, "Genel olarak, göç ve sosyal politikamızı değiştirmek zorundayız." dedi.


Ceenbekov, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Orta Asya ve Asya ülkelerindeki nüfus yoğunluğuna değindi.


Bölgede hızlı nüfus artışının yaşandığına dikkati çeken Ceenbekov, "En yakın komşulardaki nüfus artışı epey yüksek. Çin nüfusu her yıl 7 milyon, Kazakistan nüfusu 240 bin, Özbekistan nüfusu 550 bin ve Tacikistan nüfusu yaklaşık 200 bin artıyor. Kırgızistan'ın yıllık nüfus artışı 122 bin iken, buna rağmen 700 bin vatandaşımız yurt dışında çalışıyor." şeklinde konuştu.


Ceenbekov, bölgede artan nüfus yoğunluğunun iyi okunması gerektiğini belirterek, "Genel olarak göç ve sosyal politikamızı değiştirmek zorundayız. Bu nedenle, eğitim, sağlık, insani kalkınma ve yeni teknolojilerin uygulanması konularına özel dikkat göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.


Asya ülkelerindeki hızlı nüfus artışının bölgedeki gelişmeleri etkilediğine işaret eden Ceenbekov, söz konusu durumun gelecek dönemde doğal kaynaklar, su ve yiyecek rekabetini yoğunlaştıracağını kaydetti.

Ceenbekov, ülkede çeşitli yurtlarda barınan bin 151 yetim çocuğu geleceğe daha iyi hazırlamak ve onların daha sağlıklı ortamlarda yetişmesini sağlamak için de önemli adımlar atılacağını söyledi.

Kırgızistan'da içme suyu sıkıntısı çeken yerleşim birimlerinin sayısının 653 olduğunu dile getiren Ceenbekov, söz konusu yerleşim birimlerinin 478 milyon dolara mal olacak temiz içme su sorununun 5 yılda giderilmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: AA
Asya, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel
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