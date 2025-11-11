Göçmen Teknesi Battı: 21 Ölü - Son Dakika
Dünya

Göçmen Teknesi Battı: 21 Ölü


11.11.2025 11:59
Tayland-Malezya sınırında batan göçmen teknesinde 21 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tayland- Malezya deniz sınırında geçen hafta batan yaklaşık 70 kişinin bulunduğu göçmen teknesinde, hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e ulaştığı bildirildi. Malezya Deniz İcra Kurumu (MMEA) verilerine göre, cesetlerin 12'si Malezya sularında, 9'u ise Tayland tarafında bulundu.

Tayland-Malezya deniz sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü

TEKNEDE AĞIRLIKLI OLARAK ARAKANLI MÜSLÜMANLAR VARDI

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana dek 13 kişi sağ kurtarılırken, kayıp olduğu tahmin edilen onlarca kişinin bulunması için çalışmaların en az bir hafta daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Teknede ağırlıklı olarak Myanmar'dan kaçan Rohingya mültecilerin (Arakanlı Müslümanlar) bulunduğu belirtilirken, grubun daha büyük bir filo halinde yola çıktığı, sınır bölgesinde küçük teknelere aktarıldıktan sonra kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Acil Durum, Malezya, Tayland, Myanmar, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göçmen Teknesi Battı: 21 Ölü - Son Dakika


