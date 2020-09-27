Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26,52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127,84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 11,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi, Gökçeada, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı İlk Süper Lig maçına 36 yaşında çıkan Hataysporlu Mesut Çaytemel'den gençlere tavsiye: Vazgeçmemeleri lazım Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü
Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi         
15:51
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza         
15:09
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı         
13:13
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı         
16:03
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı         
11:59
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 16:05:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei