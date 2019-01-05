Son Dakika Haberleri: Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından  Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:56 Kaynak: DHA

Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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