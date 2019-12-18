Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'den özür diledi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'den özür diledi! - Son Dakika Spor

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'den özür diledi!

6 saat önce

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Çıra, şu sözleri kullandı;"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'den özür diledi!, System.String[]

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Çıra, şu sözleri kullandı;


"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim."


Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci de hemen ardından bir paylaşımda bulundu.


Selin Ciğerci'nin paylaşımı şöyle;


"Gökhan ekmek yediği Galatasaray'dan özür dilemelidir. Kendi adıma Galatasaray taraftarından ve Fatih Hocadan özür dilerim. Gökhan'ın da özür dilemesi gerekiyor. Yaptığı yanlıştı"

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:23 
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