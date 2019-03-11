Gökhan Yüksel Kartalspor'u Yalnız Bırakmadı
56 dakika önce
CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'i Kartalspor Çanakkale Dardanel maçında bordo beyazlı takımın taraftarları bağrına bastı. Gökhan Yüksel, karşılaşmayı Kulüp başkanı Ali Apaydın ile beraber takip etti.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup da mücadele eden Kartalspor ligin 21. Haftasında Çanakkale Dardanelspor'u ağırladı. CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel de müsabakayı maraton tribünün de Kartalspor'un fedakar taraftarı ile birlikte izledi.
Kartalsporlu taraftarlar takımlarını 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi. Başkan Adayı Gökhan Yüksel de karşılaşmayı heyecanla takip ederken tezahüratlara eşlik etti. Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:06 Kaynak: Bültenler
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