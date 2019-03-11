Son Dakika Haberleri: Gökhan Yüksel Kartalspor'u Yalnız Bırakmadı

Gökhan Yüksel Kartalspor'u Yalnız Bırakmadı

56 dakika önce

CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'i Kartalspor Çanakkale Dardanel maçında bordo beyazlı takımın taraftarları bağrına bastı. Gökhan Yüksel, karşılaşmayı Kulüp başkanı Ali Apaydın ile beraber takip etti.

Gökhan Yüksel Kartalspor'u Yalnız Bırakmadı, System.String[]

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup da mücadele eden Kartalspor ligin 21. Haftasında Çanakkale Dardanelspor'u ağırladı. CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel de müsabakayı maraton tribünün de Kartalspor'un fedakar taraftarı ile birlikte izledi.

Kartalsporlu taraftarlar takımlarını 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi. Başkan Adayı Gökhan Yüksel de karşılaşmayı heyecanla takip ederken tezahüratlara eşlik etti. Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:06 Kaynak: Bültenler

Kartal, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Yüksel, Kartalspor, Güncel
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