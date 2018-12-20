Son Dakika Haberleri: Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Üyeliğimi Sonlandırıyorum"

Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Üyeliğimi Sonlandırıyorum"

1 saat önce

"Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez""Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır""Son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum"İSTANBUL...

Göksel Gümüşdağ:
"Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez"

"Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır"

"Son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Spor Kulübü üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu ifade eden Gümüşdağ, konunun gereksiz yere uzamaması gerektiğini söyleyerek sarı kırmızılı kulüp üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Gümüşdağ, şu ifadelere yer verdi: "Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inanırım. 4.5 yıl önce kurduğumuz İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün temelinde de bu inancım vardır. Haziran 2014'ten bu yana futboldaki enerjimi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı için harcarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesiyim. Ancak Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu. Ancak son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:22 Kaynak: DHA

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