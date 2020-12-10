Göksel Gümüşdağ: "Hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir" - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: "Hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir"

10.12.2020 20:27
Göksel Gümüşdağ:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Şampiyonlar Ligi'nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Bizim ilk deneyimimizdi. Başta teknik direktörümüz Okan Buruk, Webo ile birlikte tüm yardımcı antrenörlerimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı oynadıkları maçın skorunun konuşulmasına gerek olmadığını belirten Gümüşdağ, "Çünkü karşılaşmanın anlamı ve önemi çok başka. 8 Aralık gecesi, artık dünya literatürüne giren ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi adeta tarihe notunu düştü. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için bir sembol olmayacak, tüm dünya sporu için çok önemli ve tarihe not düşülen bir gün olarak anılıcak. Dolayısıyla ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Gerek yönetim kurulu, asbaşkanlarım, teknik direktörüm, oyuncularımız ki Webo bizim hem oyuncumuzdu hem yardımcı antrenörümüz, hepsiyle gurur duyuyorum. Çünkü uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul'a dönme kararı almıştık. Ama UEFA yetkilileri ile yaptığımız müzakereler sonucunda, kalmak kaydını, otele dönmek kaydını ancak '4 hakem değişirse bu kararı değiştiririz' dedik." şeklinde konuştu.

UEFA yetkilileri ile 1 saat süren müzakerelerin güzel yürütüldüğünü söyleyen Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla UEFA'ya bu yüzden teşekkür edebilirim. Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. Hem UEFA'nın bu maç süresindeki ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakereden dolayı teşekkür edip, aynı zamanda da artık bu insanlık suçu olan bizler için 'yaradılanı yaradandan ötürü severiz' bakışıyla ırkçılığın artık dünya suçu olduğunu ve insanlık suçu olduğunu, bunun sadece lafta değil artık radikal kararlarla neticeye gitmesi gerektiğini belirttim. Bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurulunda daha önceki faaliyetleri, UEFA Disiplin Kurulu'nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Aynı zamanda da bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak tüm dünyaya duruşumuzu gösterdik. Şimdi sıra UEFA'da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki soruşturma başladı, çalışmalar yapılacaktır ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz."

Webo'nun durumuyla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Webo'nun üzülecek hiçbir yanı yok, onun yerine hepimiz üzülmeliyiz. Tüm dünya, Avrupa düşünmeli. Elimize başımızı yaslayıp derin derin düşünmeliyiz. Din, dil, ırk ve mezhep bunların hepsini geçtik. Dolayısıyla öyle bir ceza çıkmalı ki kimse buna bir daha cesaret edememeli. Onun için 8 Aralık'ın bizim için, Türkiye için, Avrupa için ve dünya için bir direniş gecesi olarak anılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: 'Hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir' - Son Dakika Spor


Son Dakika

Fenerbahçe'nin istediği Mostafa Mohamed için Galatasaray devreye girdi Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
Baba-oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü Baba-oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü         
19:47
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak         
19:28
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti Uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti         
18:37
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 20:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksel Gümüşdağ: "Hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei