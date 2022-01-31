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GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE - Son Dakika

GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE

31.01.2022 09:43

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelere ulaşmaya çalışan ekipler, Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla geçiyor, arazi araçlarıyla mahallelere çıkıyor, karlı kaplı patikaları aşarak evlere ulaşıyor.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelere ulaşmaya çalışan ekipler, Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla geçiyor, arazi araçlarıyla mahallelere çıkıyor, karlı kaplı patikaları aşarak evlere ulaşıyor. Ekipler, zorlu yolculukla ulaştıkları evinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaoğlu'na, 3'üncü doz koronavirüs aşısını uyguladı.

Samsun'da aşı mesailerini sürdüren sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlarla da mücadele ediyor. Vezirköprü'deki kırsal mahallelere giden ekipler, Kızılırmak Nehri'ndeki Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla geçip, karlı kaplı patikaları aşıyor. Ekipler, zorlu yolculukla ulaştıkları evinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaoğlu'na, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptı. Gazi Karaoğlu, Böyle devlet başka nerede bulunur Allah hepsine sağlık sıhhat versin. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. 2 doz aşımı oldum, 3'üncü dozu da şimdi olacağım. Gurur duyuyorum dedi.

'BİZLERE HUZUR VERİYOR'

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının şevkle çalıştığını söyleyen Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Tapur, Vatandaşların bizlere bir 'Allah razı olsun' demeleri yetiyor. Bize olan saygılarını, sevgilerini görmek bizlere huzur veriyor. Bu yola çıkarken bizi kamçılayan en önemli unsur da bu. Dağları, tepeleri, karlı yolları ve barajı aşarken de bunu her saniyesinde hissediyoruz. Tüm Türkiye'de uygulanan bir politika olan, Sağlık Bakanı'mız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında başlatılan, 'Ulusal Aşılama Programı'nı biz de Vezirköprü ilçemizde sürdürüyoruz diye konuştu.

'ŞİFA DAĞITAN EL OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Vezirköprü'nün coğrafi koşullarının zorluğunu sıkıntı etmediklerini belirten Dr. Tapur, Dağlık alanlarımız çok fazla, Altınkaya Barajı ilçeyi ikiye bölüyor ve biz bu mahallelere ev ev, hane hane ulaşarak aşılama programımızı sürdürüyoruz. Yoruluyoruz elbette yorulmuyor, değiliz ama biliyoruz ki bu süreçte insanlığa dokunan adımlar atıyoruz. Şifa dağıtan el olmanın huzurunu yaşayarak tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada bir amacımız bulunuyor. İlçemizde her vatandaşımızın koronavirüs aşılarını yapabilmeyi hedefliyoruz. Onların sağlığının devamı için mücadele ediyoruz. Covid-19'a karşı elimizdeki en iyi silahın aşı olduğunu biliyoruz. Biz onlar için barajı ve karlı yolları aşmaya razıyız. Tek ricamız, onların da aşı olarak bizlere yardımcı olmaları dedi.

GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE
GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE

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Vezirköprü, Kızılırmak, Samsun, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖL, TEPE, KARLI YOLLARI AŞAN EKİPLER AŞI MESAİSİNDE - Son Dakika
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