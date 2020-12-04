Gölcük'te 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Özgören Turnalı, yaptığı konuşmada, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabulünün, cumhuriyetin en önemli reformlarından biri olduğunu belirtti.

Turnalı, "Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün, şekillendirmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk kadınına, cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır." diye konuştu.

Törene, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve davetliler katıldı.