Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut , İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer , İlçe Milli Eğitim Caferi Tayyar Mert, Okul Müdürü Hamit Şişman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ders zilini çaldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eğitime büyük değer verdiğini ifade eden Yavuz, kentte aşılamada gelinen son durum hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, okullarda her türlü tedbirin alındığını belirterek, son 20 yılda eğitimde büyük başarılar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler daha sonra şiir okudu.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da