Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

35 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1'i çocuk 2 kişinin arama çalışmalarına ara gece saatlerinde ara verildi.

Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1'i çocuk 2 kişinin arama çalışmalarına ara gece saatlerinde ara verildi.

Salihli ile Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü'nde kayık ile açılan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen'i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu.

Kayıp 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri çalışma başlattı. Saat 2.30'a kadar aramalar sonuç vermeyince, artama çalışmalarına ara verildi.

Ara çalışmalarına hava aydınlanınca devam edeceği öğrenildi. - MANİSA
Marmara Gölü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
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