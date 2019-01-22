Gölpazarı'nda Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından düzenlenen çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına Gölpazarı ilçesinde devam edildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından düzenlenen çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına Gölpazarı ilçesinde devam edildi.



Gölpazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hasan Bingöl, Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şaban Pehlivan, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ve çiftçiler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ülkede yapılan tarım ve hayvancılıkta modern üretime geçilmesinin gerekliliğinden bahsederken, köylerde gerçekleştirilen gerek üretim gerekse hastalık ve zararlılar ile mücadele çalışmalarında birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yoldaş, "Gidilmedik köy, selam verilmedik bir çiftçimiz Kalmayacak. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında 7'den 70'e tarımın her noktasında alın teri ile toprağı buluşturan üreticiye gece gündüz demeden çeşitli konularda eğitim vereceğiz" dedi.



Eğitim çalışması Tekniker Hakan Kayılı'nın '2018-2019 Yılı Tarımsal Desteklemeler' konusunda yapmış olduğu bilgilendirme sunusu ve ardından üreticilerin soru ve önerilerinin cevaplandırılması ile sonlandırıldı. - BİLECİK

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