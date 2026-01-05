Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı - Son Dakika
Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı

Gömeç\'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı
05.01.2026 07:09
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yılbaşı gecesi alkol almak isteyen Gürkan T. isimli saldırgan alkollü içki isteğinin mekan sahibi tarafından reddedilmesi üzerine restorana tüfekle saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hasan Durka'nın öldürülmeden önce arkadaşına 'Artık kimseyi kaybetmeyelim' dediği ortaya çıktı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; işletme sahibinden alkol isteyen saldırgan, bu isteğine olumsuz yanıt veren mekâna tüfekle basması sonucunda, 1 kişinin öldüğü, biri ağır olmak üzere üç kişinin de yaralandığı olaydan yeni bir video ortaya çıktı. O sırada restoran da hiç alakası yokken başından vurularak hayatını kaybeden Hasan Durka'ın menfur saldırıdan saniyeler öncesine ait görüntülerde söyledikleri adeta yürekleri dağladı.

SALDIRGAN AFTAN YARARLANIP TAHLİYE OLMUŞ

Edinilen bilgiye göre; aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T. (42), Gömeç'in Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekân sahibi Ahmet E.'den alkollü içki istedi. Ancak işletmenin sahibi E. bu isteği olumsuz yanıtladı. Mekân sahibiyle tartışan Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden girdi ve kapıdan içeri girer girmez de tüfeği gelişigüzel ateşledi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 2026'nın ilk saatlerinde müşteriler gittikten sonra çalışanların kendi aralarında kurdukları masaya ateş eden T.'in tüfeğinden çıkan saçmalar, o an masada oturan Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve yeni yıl nedeniyle arkadaşı olan mekân sahibine yevmiye karşılığında yardım etmek için restoranda bulunan Hasan Durka (36) ile Zafer A.'ın yanı sıra mekân sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadına isabet ettiği görüldü. Saldırgan Gürkan T. tüfekle mekândan uzaklaşırken, Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN, 2 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Olayda ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Zafer A.'ın kaldırıldığı hastanede halen daha yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, mekân sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadın ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saldırgan Gürkan T, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından iki saatlik bir kovalamacanın ardından yakalandığı öğrenildi.

"ARTIK HİÇ KİMSEYİ KAYBETMEYELİM"

Gömeç'i yasa boğan cinayette hayatını kaybeden ilçenin sevilen gençlerinden Hasan Durka'nın, cinayetten saniyeler öncesinde çekilen video da 2026 yılına ait temennileri dikkat çekti. Arkadaşının çektiği videoya; "En kötü günümüz böyle olsun. Yeni Yıl herkese huzur ve mutluluklar getirsin. Acısız ve artık kedersiz olsun. Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim" sözlerini haykıran Durka'nın, bu sözleri söyledikten saniyeler sonra restoranın kapısından içeri girdiği anda tetiğe basan Gürkan T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

HASAN DURKA'NIN ABİSİ DE 2 YIL ÖNCE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Merhum Hasan Durka'nın anne ve babasını yakın zaman aralıklarıyla kaybettiği öğrenilirken, biricik ağabeyinin iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği de gelen bilgiler arasında

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Yılbaşı, Cinayet, Kurban, Gömeç, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

