Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı

04.08.2022 09:19
Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı

KPSS lisans sınavındaki bazı soruların bir yayınevine ait deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sessizliğini bozdu. Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala kendisine "itibar suikastı" yapıldığını söyleyerek, "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm. Alnım açık, vicdanım rahat" dedi.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait deneme sınavındaki birçok sorunun aynı olduğu iddiasının ortaya çıkması sonrası ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alınmıştı.

ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, yaşanan bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖREV SÜREMİN TAMAMLANMASINA 1 AY KALA İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIM"

Aygün, "Alnım açık, vicdanım rahat" diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Kocaeli'den Bizim Yaka gazetesine konuşan Aygün, "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" dedi.

"ÜNİVERSİTEME DÖNÜP AKADEMİSYEN OLARAK ÇALIŞACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara'da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, "Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu

Halis aygün, Ösym, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
08:47 Fener aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Tangocu için 10 milyon euro talep ediliyor
08:47 Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi
08:41 Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu
08:44 Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan final bölümü sonrası duygusal paylaşım: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
08:35 James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi
08:33 A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı
08:29 ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür
08:13 İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri
07:28 Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 09:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement