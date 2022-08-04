Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait deneme sınavındaki birçok sorunun aynı olduğu iddiasının ortaya çıkması sonrası ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alınmıştı.

ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, yaşanan bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖREV SÜREMİN TAMAMLANMASINA 1 AY KALA İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIM"

Aygün, "Alnım açık, vicdanım rahat" diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Kocaeli'den Bizim Yaka gazetesine konuşan Aygün, "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" dedi.

"ÜNİVERSİTEME DÖNÜP AKADEMİSYEN OLARAK ÇALIŞACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara'da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, "Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım" şeklinde konuştu.