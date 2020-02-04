Görme engelli Fenerbahçeli müezzin, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli Fenerbahçeli müezzin, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu - Son Dakika

Görme engelli Fenerbahçeli müezzin, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu

6 saat önce

Kırklareli'de görevli doğuştan yüzde 90 görme engelli müezzin Hüseyin Özkan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak Fenerbahçeli oyuncularla buluştu.

Görme engelli Fenerbahçeli müezzin, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu, System.String[]

Kırklareli'de görevli doğuştan yüzde 90 görme engelli müezzin Hüseyin Özkan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak Fenerbahçeli oyuncularla buluştu.

Sarı-lacivertli kafilenin kentte bulunması nedeniyle büyük heyecan yaşayan Özkan (25), yakınlarının yardımıyla İstanbul ekibinin konakladığı otele geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın aracılığıyla futbolcularla buluşan Özkan, oyuncularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Doğuştan Fenerbahçeliyim"

Hüseyin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkes gibi kendisinin de spora ilgi duyduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin birçok maçına gittiğini aktaran Özkan, futbolcularla buluşma hayaline ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Oyuncularla sohbet etme imkanı bulduğunu dile getiren Özkan, "Doğuştan Fenerbahçeliyim. İstanbul'da oturuyorken hemen hemen her maça gidiyordum Kadıköy'de. Sabah 6'da sıraya giriyordum bilet almak için. Engellilere kontenjan vardı. Bilet alıp hafta sonu maça gidiyordum. 'Yağmurda çamurda yanında olduk' diyorlar ya, hakikaten ben yağmurda, çamurda, soğukta maça gittim. Gripken iğne yaptırarak maça gittiğim oldu. Bugün de Kırklareli'ne geldi Fenerbahçe'miz." diye konuştu.

Gönül gözüyle oyuncuları gördüğünü anlatan Özkan, yarın da müsabakayı izlemek için Denizli Atatürk Stadı'na gideceğini belirtti.

Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını anlatan Özkan, "Ben aslında Kırklareliliyim ama Fenerbahçe ile daha uzun bir tanışıklığımız var. İstanbul'da nasıl bastonumu alıp maça gidiyorsam, bugün de bastonumu alıp geldim ve oyuncularımızla resim çektirdim. İsteğimize ulaştık. Çok iyi oldu, çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. İkisi de bizim takımımız." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Özkan, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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