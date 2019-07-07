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Görme engelli judocumuz yine zirvede

52 dakika önce

Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün görme engelli judocusu Zeynep Çelik Aydın, ABD'deki olimpiyat elemelerinde altın madalya kazandıUluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana kentinde gerçekleştirilen Olimpiyat elemlerinde Zeynep...

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Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün görme engelli judocusu Zeynep Çelik Aydın, ABD'deki olimpiyat elemelerinde altın madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana kentinde gerçekleştirilen Olimpiyat elemlerinde Zeynep Çelik Aydın rüzgarı esti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı Judocusu Görme Engelli Zeynep Çelik Aydın düzenlenen olimpiyat elemelerinin ABD ayağında birinci olarak altın madalya kazandı. Başarılı Judocu Zeynep, daha önce düzenlenen olimpiyat elemelerinde topladığı puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantilemişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen 'Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreninde yılın sporcusu ödülüne layık görülen Avrupa ve Dünya Şampiyonu Zeynep Çelik Aydın, istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. Başarılı sporcu, 100'lerce judocunun mücadele ettiği Indiana'daki olimpiyat elemelerini de zirvede tamamladı. Elde ettiği başarılı sonuçlar ile şimdiden Olimpiyatlarda altın madalya için favori gösterilen Aydın, Indiana'daki müsabakadaki final maçında Japon rakibi Junko Hirose'yi daha maçın ilk saniyelerinde ipponla yendi. Elde etiği bu başarı ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

Zeynep Çelik Aydın, bununla da yetinmeyip katıldığı tüm eleme müsabakalarda puan toplamaya devam etti ve dünya sıralamasındaki en yakın rakibine fark attı. Başarılı judocumuz Aydın'ın 1720 puanı varken en yakın rakibinin 800 puanı bulunuyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Zeynep Çelik, Aydın, Spor
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