Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi - Son Dakika
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Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi

21.05.2022 15:13
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği arasında yapılan protokolle görme engellilerin yanında başka birisi olmadan oy kullanmasını sağlayan saydam şablon geliştirildi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği arasında yapılan protokolle görme engellilerin yanında başka birisi olmadan oy kullanmasını sağlayan saydam şablon geliştirildi. Uygulamalı olarak tanıtılan saydam şablon, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilirse, önümüzdeki seçimlerde yurt genelinde kullanılacak.

Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un nisan ayında Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği arasında görme engellilerin oyun gizliliği esasına uygun olarak oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla protokol yapıldı. Protokol kapsamında Braille alfabesi kullanılarak üretilen saydam oy pusulası şablonları geliştirildi. Üretilen şablon bugün Kocaeli'deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programla uygulamalı olarak tanıtıldı. Programa AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve görme engelli vatandaşlar katıldı.

Programda şablonun tanıtılması amacıyla meyve fotoğrafları kullanılarak temsili bir seçim düzenlendi. Görme engelli 16 kişinin oy verdiği seçimde, oy pusulaları şablonların arasına yerleştirilerek görme engellilerin tek başına oy vermeleri sağlandı. Bugüne kadar yapılan seçimlerde, oy verme kabinine yanlarında başka biri ile girmek zorunda olan görme engelli vatandaşlar, pusulanın yanlarındaki kişinin söylediği kısmına mühür bastıkları için kendi istedikleri partiye oy verdiklerinden emin olamıyordu. Üretilen şablon ile bu durumun önüne geçilmesi planlandı. Önümüzdeki günlerde YSK'ya sunulacak olan şablon, kurul tarafından onaylanırsa bir sonraki seçimde Türkiye genelinde kullanılmaya başlanacak.

Şablon hakkında açıklamada bulunan Recep Özel, "Görme engelli kardeşlerimizin kendi hür iradelerini sandığa doğru bir biçimde yansıtmalarını temin etmek istedik. Çünkü engelli gruplar arasında, diğer bütün engelli gruplar kendilerini sandıkta ifade edebiliyorlar. Fakat görme engelli kardeşlerimiz, bir yakınları veya ona yardımcı olan biri vasıtasıyla oylarını kullanıyorlardı. Görme engelli kardeşlerimizin, 'Ben A partisi diyorum ama belki yanımdaki kişi B partisine basıyor. Onu görmüyorum' şikayetleri üzerine, 2018 yılında birtakım dernekler kendileri şablon hazırlayarak kendi mahalli bölgelerinde kullanmışlardı. Yüksek Seçim Kurulu buna izin vermişti. 2 seçimde bu uygulanmıştı. Tabii bunu yasaya da eklemek gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu nasıl ki bütün sandıklarda oy pusulalarını basıyor. Görme engelli vatandaşlarımızın oy kullandıkları mahallerde de en azından bir şablonu hazır ederek bu iradenin sandığa doğru şekilde yansımasının önü açıldı" dedi.


- İzmitkocaeli
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
Görme engelliler için oy pusulası şablonu geliştirildi
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Kaynak: DHA

Türkiye Beyazay Derneği, Görme Engelli, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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