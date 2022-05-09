Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu yeniden yaşamak istiyor - Son Dakika

Görme Engelli Milli Futbol Takımı, 8-18 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda hem kupayı hem de 2024 Paralimpik Oyunları'nın kotasını almayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi" kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelli (Sesi Görenler) Milli Takımı, Pescara kentinde organize edilecek şampiyonanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Görme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Niyazi Metin ile oyuncular Recep Aydeniz ve Hüseyin Saygılı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın 2015'te elde ettiği Avrupa şampiyonluğundan önce de Riva'da kamp yaptığını hatırlatan Ömer Gürsoy, "TFF Başkanı Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, engelli futbolu konusunda sadece finansal destek değil sponsorluk, iletişim, kamp desteği ve en önemlisi sevgisini vermiştir. Görme Engelliler Spor Federasyonuyla yaptığımız stratejik iş birliğiyle önce Sesi Görenler Futbol Ligi'ni kurduk. Ardından paralimpik oyunlarına gidebilecek sahneyi ve atmosferi hazırladık. Görme Engelli Milli Futbol Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'nda ilk 2'ye girerek 2024 Paralimpik Oyunları'nda hak ettiği yeri alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Ayhan Yıldırım, "Tesis çok güzel. Bizim için inanılmaz moral ve motivasyon oluyor. Takımımız çok iyi. Fransa ile ikili özel turnuva yaptık. Fransa güçlü bir takım. 2020 Paralimpik Oyunları'na katıldı ve son Avrupa ikincisi. İki turnuvayı da kazandık. Favori olarak gidiyoruz. İnşallah orada şampiyon olup ülkemize bu mutluluğu yaşatırız. Federasyon olarak da bu onuru yaşamış oluruz. 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alarak ülkemize döneriz. İnşallah başaracağız." diye konuştu.

Niyazi Metin: "Kupayla dönmek istiyoruz"

Görme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Niyazi Metin, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı.

Riva'da kamp yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Metin, "Ocak'ın sonunda itibaren hazırlıklarımıza başladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Riva'da olduğumuz için TFF'ye çok teşekkür ediyoruz. Son Avrupa şampiyonası finalisti Fransa ile 4 hazırlık maçı yaptık. 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Bu da açıkçası bizi ümitlendiriyor. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Ülkemize hak ettiğimiz bir şekilde kupayla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Aydeniz: "Avrupa'nın en favori takımlarından biriyiz"

Görme Engelli Milli Futbol Takımı oyuncularından Recep Aydeniz, kalitelerini sahaya yansıtarak 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini söyledi.

Öz güvenlerinin yüksek olduğunu kaydeden Aydeniz, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. 7 yıldır şampiyonluk özlemimiz devam ediyor. Avrupa'nın en favori takımlarından biriyiz. Bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmamız gerekiyor. İyi hazırlandık. Riva kesinlikle spor yapılması için inşa edilen bir yer. Burada spor yapabilmek ve hazırlanmak ekstra motivasyon oluyor. 7 yıl önce genç bir oyuncuydum. Çok katkım olmamıştı. Elimden gelenin en iyisini yaparak şampiyon olmak ve 2024 Paris kotasını almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çocukluğundan bu yana futbol oynamayı hayal ettiğini belirten Recep Aydeniz, "Ancak birçoğumuz böyle bir şeyin olduğunu da bilmiyorduk. Görme engelli futbolunun olduğunu 2012 Paralimpik Oyunları'nda öğrendim. Önceden milli takım hayalim yoktu. Oraya ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Ancak bu küçük hayal şu anda gerçek oldu. Denizli'deki arkadaşlarımla 2013'te takım kurarak müsabakalara katıldık. 2015'te Avrupa şampiyonu olan kadroda yer aldım. Birden hayatım değişti." ifadelerini kullandı.

Milli kaleci Hüseyin Saygılı ise ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağını vurgulayarak, "Her şey çok güzel. Çok iyi çalışıyoruz. İyi konsantre olduk. Tek düşüncemiz Avrupa şampiyonluğu. 2015'te başarmıştık. Tekrar Avrupa şampiyonu olarak ülkemize gelmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu." diye görüş belirtti.