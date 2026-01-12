Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
12.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Haber Videosu

İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya sıra dışı bir hikaye çıktı. Antikacının madalyayı çok düşük bir bedelle satın alması ise dikkat çekti.

İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya dikkat çeken bir pazarlık çıktı. Madalyanın satış süreci ve konuşulan rakamlar kısa sürede gündem oldu.

"3 BİN LİRAYA SATMAK İSTİYORUM" DEDİ

Antikacıya gelen kişi, elindeki bronz madalyayı satmak istediğini belirterek fiyat olarak 3 bin lira talep etti. Avrupa kupalarında kazanıldığı ifade edilen madalya, antikacıda incelemeye alındı. Görüşme sırasında alıcı taraf ise madalya için 3 bin lira vermeyeceğini söyleyerek bin 500 lira teklif etti. Taraflar arasında gerçekleşen pazarlık, "eşsiz" olduğu belirtilen parçanın düşük bir bedelle el değiştirmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MADALYANIN KİME AİT OLDUĞU MERAK KONUSU

Olayın ardından madalyanın hangi organizasyona, hangi sporcuya ya da kulübe ait olduğu, nasıl Balat'taki antikacıya kadar geldiği soruları öne çıktı.

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 633148 633148:
    Adam ihtiyaç sahibiyim diyor sen adamı göz gozre gore çarpiyorsun dürüst bir adam olsan değeri ne ise onu verirsin adamın verdiği fiyatın onemi yok birde kalkmış bize ders veriyor yok mirsmis yok alın teri imiş basit insandan nasihat dinliyoruz ne günlere kaldık 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:35:51. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.