Görüntü Türkiye\'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı

İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya dikkat çeken bir pazarlık çıktı. Madalyanın satış süreci ve konuşulan rakamlar kısa sürede gündem oldu.

"3 BİN LİRAYA SATMAK İSTİYORUM" DEDİ

Antikacıya gelen kişi, elindeki bronz madalyayı satmak istediğini belirterek fiyat olarak 3 bin lira talep etti. Avrupa kupalarında kazanıldığı ifade edilen madalya, antikacıda incelemeye alındı. Görüşme sırasında alıcı taraf ise madalya için 3 bin lira vermeyeceğini söyleyerek bin 500 lira teklif etti. Taraflar arasında gerçekleşen pazarlık, "eşsiz" olduğu belirtilen parçanın düşük bir bedelle el değiştirmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MADALYANIN KİME AİT OLDUĞU MERAK KONUSU

Olayın ardından madalyanın hangi organizasyona, hangi sporcuya ya da kulübe ait olduğu, nasıl Balat'taki antikacıya kadar geldiği soruları öne çıktı.