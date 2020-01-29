Göztepe'den sürpriz transfer - Son Dakika
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Göztepe'den sürpriz transfer

7 saat önce

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.

Göztepe'den sürpriz transfer, System.String[]

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.

Ara dönemde Norveç'in Viking takımından sol kanat Zlatko Tripic ve Danimarka'nın Brondby ekibinden forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan'la her konuda anlaşma sağladı. Son olarak BTC Türk Yeni Malatyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla yalnızca 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Ufuk, kariyerine Altay'da başladı. Altay'ın ardından Manisaspor'a gelen deneyimli eldiven 2009-2010 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 5 sezon görev yapan Ufuk Ceylan, Başakşehir, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un kalesini korudu. Ufuk, kariyerinde Süper Lig'de 56, TFF 1'inci Lig'de ise 40 karşılaşmaya çıktı. Göztepe'nin transferin son gününe kadar savunmaya da bir takviye yapabileceği öğrenildi.


- İzmir
Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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