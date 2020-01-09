Göztepe kaptanı Beto: Ligi iyi yerde bitireceğiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe kaptanı Beto: Ligi iyi yerde bitireceğiz - Son Dakika Spor

Göztepe kaptanı Beto: Ligi iyi yerde bitireceğiz

7 saat önce

Süper Lig'de 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'nin takım kaptanı kalecisi Beto Pimparel, hem ilk yarıyı değerlendirdi hem de hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Göztepe kaptanı Beto: Ligi iyi yerde bitireceğiz, System.String[]

Süper Lig'de 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'nin takım kaptanı kalecisi Beto Pimparel, hem ilk yarıyı değerlendirdi hem de hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezona çok iyi başlayamadıklarını ifade eden Portekizli eldiven, "Daha sonraki süreçte toparlandık ve ilk devreyi iyi bir pozisyonda bitirdik. Daha iyi performans sergileme şansımız vardı ancak bunun için halen zamanımız bulunuyor. İyi çalışıp, ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi bir şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

"AVRUPA'YI İSTİYORUZ"

Beto, tüm taraftarlar gibi kendilerinin de Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini belirterek, "Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sahada bunu isteyerek, bu hedefle oynamamız gerekiyor. Bunu maç maç düşünmemiz lazım. Şimdiden sonunu düşünerek hareket edersek bugünü unutabiliriz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" dedi.

Yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çok güzel ve farklı olduğunu kaydeden Beto, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki çok büyük statlarla kıyasladığımız zaman burası biraz daha altında kalıyor ama stadın merkezi bir yerde olması İzmir için de çok faydalı. Turistik bir merkez olabilecek, anıtsal anlamda bir şeyler katabilecek bir stat. Çok güzel bir atmosfer olacak, çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum."

SANNEH DE YOLCU

Antalya'da dün başlayan devre arası kampına kadrodaki Galatasaray patentli isimler Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'u götürmeyen Göztepe, adı ara transferde gönderilecekler arasında geçen Sanneh'i de kafileye dahil etmedi. Sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'ten alınıp ligde yalnız 2 maçta forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı'yla yollar ayrılacak. Sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan alınıp adı Sakaryaspor'la anılan Veli Çetin de kampa götürülmemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göztepe kalecisi Beto'nun açıklamaları


Antalya, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
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