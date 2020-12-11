Göztepe seriyi sürdürmek için Rize'de

SÜPER Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyip tarihi bir seri yakalayan, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle üst sıralara tırmanan Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Gassama yine görev yapamayacak. Yoğun fikstürde hafta içi mesaisinde lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göz-Göz, ligde 18 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Son 3 maçtır galibiyete hasret olan 12 puanlı ev sahibi Rizespor ise alt sıralarla bağını koparmaya çalışıyor. Rakibiyle Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe, iki takım arasında şimdiye kadar Rize'de oynanan 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken hiç galip gelemedi, hiç gol atamadı. Teknik Direktör İlhan Palut, zorlu dönemde iyi oynayıp kazanmayı sürdürmek istediklerini söyledi. Göztepe'nin maça İrfan Can - Murat, Mihojevic, Alpaslan, Berkan, Kubilay, Soner, Halil, Guilherme, Tripic, Ndiaye 11'iyle çıkması bekleniyor.