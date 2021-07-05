Üye Girişi
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

05.07.2021 19:35
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük, yeğeni Ahmet Küçük ile Van Erciş'te Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayının faili olan gri kategoride arananlar listesinde bulunan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, yargılandığı Erzurum 2'inci Ağır...

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük, yeğeni Ahmet Küçük ile Van Erciş'te Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayının faili olan gri kategoride arananlar listesinde bulunan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, yargılandığı Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına gri kategorideki PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Emrah Polat İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya salondaki yerini aldı. Tutuksuz sanıklar Pınar Özcan, M.Sait Özcan ve Adil Bingöl'ün de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme heyeti Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün yakınlarından son sözlerini sordu.

Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük ise çocuklarını babasız bırakan sanıkların gereken cezayı almasını talep etti. Tutuklu ve tutuksuz sanıklardan son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, duruşmaya SEGBİS ile katılan terör örgütü PKK üyesi Muhammed Fadullah Kamış'ın terör örgütünün propagandasını yapmasına izin vermedi. Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETMahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, kamu malına zarar verme ve silahlı tehdit suçlarında ise beraat etti.Mahkeme heyeti ayrıca silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesip Polat hakkında adam öldürmeye yardım etme suçlarından beraat kararı verdi.Sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın da tahliyesine karar verdi.


Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ahmet Küçük, Savcı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:51:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement