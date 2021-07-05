Gri kategorideki PKK'lı terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük, yeğeni Ahmet Küçük ile Van Erciş'te Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayının faili olan gri kategoride arananlar listesinde bulunan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, yargılandığı Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına gri kategorideki PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Emrah Polat İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya salondaki yerini aldı. Tutuksuz sanıklar Pınar Özcan, M.Sait Özcan ve Adil Bingöl'ün de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme heyeti Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün yakınlarından son sözlerini sordu.

Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük ise çocuklarını babasız bırakan sanıkların gereken cezayı almasını talep etti. Tutuklu ve tutuksuz sanıklardan son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, duruşmaya SEGBİS ile katılan terör örgütü PKK üyesi Muhammed Fadullah Kamış'ın terör örgütünün propagandasını yapmasına izin vermedi. Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETMahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, kamu malına zarar verme ve silahlı tehdit suçlarında ise beraat etti.Mahkeme heyeti ayrıca silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesip Polat hakkında adam öldürmeye yardım etme suçlarından beraat kararı verdi.Sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın da tahliyesine karar verdi.