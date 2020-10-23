Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, borsanın ekim ayı faaliyetlerinin yanı sıra, ürün kabul işlemlerine başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun işleyişi, COVİD-19'un iş dünyası üzerine etkileri, sektörel sorun ve çözüm önerileri ile kent ekonomisine ilişkin güncel konular değerlendirildi.

Ekim ayı meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son günlerde Gaziantep ve Türkiye genelinde COVİD-19 vaka sayısında artış gözlemlendiğine işaret ederek, tedbirlerin elden bırakılmaması hususunda uyarılarda bulundu.

Sonbaharla birlikte dünya genelinde vaka sayısında bir artış yaşandığına dikkat çeken Tiryakioğlu, "Salgın en ufak bir ihmali dahi affetmiyor. Bu nedenle her zamankinden çok daha fazla dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Gerek kişisel gerekse de işletme odaklı tüm önlemlerimizi tekrar gözden geçirmemizde ve varsa bu konuda alınacak ek tedbirler, onları da aciliyetle uygulamaya almamızda fayda var. Salgınla mücadelede başarıya ancak hep birlikte tüm kurallara riayet ederek ulaşabiliriz" dedi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Tiryakioğlu, Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için haklı bir savaş verdiğini belirterek, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan hem vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hem de kendi toprağı olan Karabağ'da 30 yıldır süren Ermenistan işgaline son vermek için büyük bir mücadele veriyor. Temennimiz savaşın fazla uzamadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarına yeniden kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ürün alımına başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun işleyişi ve üreticilere sağlayacağı avantajlar hakkında da bilgiler veren Tiryakioğlu, "Antep Fıstığı Lisanslı Depo borsamızın en önemli projelerinin başında geliyordu. İKA'nın destekleriyle kısa bir süre içerisinde inşaat çalışmaları ve teknolojik alt yapısı tamamlanarak ürün alımına başlayan lisanslı depomuz Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu olma özelliğini taşımakta. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te kurulan lisanslı depo özellikle ürünün muhafazası noktasında sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği giderecek. Bir nevi Fıstık bankacılığı görevi üstlenecek olan lisanslı depomuz aynı zamanda üreticilerimize risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanının yanı sıra finansa kolay erişim, kira, nakliye ve analiz destekleri de sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında GTB tarafından ticaret borsaları arasında ilk defa uygulamaya alınan e-tescil sistemi ve nihai aşamaya gelen projeler hakkında bilgiler verdi.

E-tescil sisteminin borsanın resmi web sitesi gtb.org.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başladığını müjdeleyen Akıncı, üyelerinin artık tescil işlemlerini zaman kaybına uğramadan kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde online olarak yapabileceklerini söyledi.

Tescilde online uygulamaya geçen ilk borsanın GTB olduğunu anımsatan Akıncı," Sistem özellikle pandemi sürecinde üyelerimize borsaya gelmeden bulundukları yerden sağlıklı bir şekilde işlem yapmalarına olanak sağlamakta. Uygulamayı devreye almadan önce üye görüşlerini almak için eğitim çalışmaları düzenledik. Geri dönüşlerin son derece olumlu olması üzerine pazartesi gününden itibaren e-tescil işlemlerini üyelerimizin hizmetine sunduk. Tüm üyelerimizin online tescilden etkin bir şekilde yararlanmalarına olanak sağlamak için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan İKA destekleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle sürdürülen 'Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz' projesinde önemli mesafeler kat edildiğini kaydeden Akıncı, "Menengiç Kahvesinin tanıtımında bizlere yol haritası oluşturacak, farklı kulvarlarda tanıtım materyali oluşturacak görsel çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Gaziantep Menengiç kahvesinin marka bilinirliği ve tüketimini artırmayı amaçlayan tanıtım faaliyetlerine inşallah kısa süre içerisinde start vereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP