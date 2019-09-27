Son Dakika Haberleri: GTB ile KTB arasında "Kardeş Borsa" protokolü
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GTB ile KTB arasında "Kardeş Borsa" protokolü

26 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Konya Ticaret Borsası (KTB) arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla "Kardeş Borsa" protokolü imzalandı.

GTB ile KTB arasında

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Konya Ticaret Borsası (KTB) arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla "Kardeş Borsa" protokolü imzalandı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyelerinden oluşan heyet, GTB'yi ziyaret ederek, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, meclis üyeleri Mehmet İşbilir, Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram ile görüştü.

Konyalı borsa temsilcilerine Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin projeleri hakkında bilgiler veren Akıncı, Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif illerinin başında geldiğini belirtti.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise Konya tarımı, tarımsal ticareti ve hayvancılığı hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep ve Konya Borsa meclis üyeleri arasında yapılan ikili görüşmelerin ve istişarelerin ardından kardeş borsa protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

İki borsa arasındaki ikili iş birliğini geliştirmek, ortak ve proje faaliyetlerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen kardeş borsa protokolü, GTB Başkanı Akıncı ve KTB Başkanı Çevik tarafından imza altına alındı.

Gaziantep Ticaret Borsası, Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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