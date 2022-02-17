Üye Girişi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

17.02.2022 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bir süre önce dünyada artan gübre ve yem fiyatlarının, Türkiye'de yüzde 30 düşürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İndirimin çiftçileri büyük oranda rahatlatacağını ifade eden Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

2021 yılında kentte 940 bin ton buğday üretildiğini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl üretimi bir milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 240 bin ton ayçiçeği ürettik, bunda da 300 bin ton hedefimiz var. Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış alan bırakmadılar diyebilirim. Gübrenin ham maddesi doğal gaz olduğu için fiyatlar artmıştı. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Devletimiz şuanda bu sorunu çözmüş durumda."

Çiftçi ve besicilerin indirimden memnun olduklarını dile getiren Aksoy, "Özellikle ürenin fiyatı 12 bin liradan 9 bin 600 liraya düştü. Bu tabi sevindirici. Bu fiyatların daha da düşeceğine inanıyoruz." dedi.

Kayalı köyünde besici Mesut Dirin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam ki açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Fiyatlarda güzel bir düşüş olduğunu anlatan Dirin, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Gübre ve yem fiyatları çok yüksekti. Fiyatların düşüşü çok iyi oldu. İmkanlar dahilinde fiyatlarda düşüş yapıldı. Yüzde 12'lik bir yem düşüşü bence çok önemlidir." diye konuştu.

Üsküp beldesinde çiftçilik ve besicilik yapan Abiden Maldır da fiyatların düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi.

Gübre ve yem fiyatlarının son dönemde ciddi bir şekilde arttığını dile getiren Maldır, "Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim çiftçi ve besicilere nefes aldıracak." dedi.

KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi
KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement