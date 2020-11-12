Güder'den kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Güder'den kan bağışı kampanyasına destek

12.11.2020 11:49
Güder'den kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği'nin başlattığı 'Kan ver hayat kurtar' etkinliğine destek ziyaretinde bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği'nin başlattığı 'Kan ver hayat kurtar' etkinliğine destek ziyaretinde bulundu.

Yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği'nin başlattığı "Kan ver hayat kurtar" çağrısına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de 'İyilik kanımızda var' diyerek destek verdi. Kan bağışına katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğu arttırmak amacıyla başlatılan bir günlük kampanyaya katılan Başkan Güder, kan bağışının önemine vurgu yaparak, kan bağışının hayat kurtardığının altını çizdi. 50 ünite kan bağışının toplandığı etkinliğe destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve bazı Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

"İhtiyaç halinde kampanyamız devam edecek"

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, kan kampanyasına destek vermeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Memur-sen olarak 'Kan ver hayat kurtar' sloganıyla başlattığımız kampanyanın 2'nci etabını gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de kampanyaya katılarak destek verdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir günlük bir kampanya ve ihtiyaç duyulması durumunda sürekli olarak kampanyaya devam edeceğiz. Biz Memur-sen olarak Türkiye'nin tüm zorlu anlarında en önde yer alan sendikayız. Bu açıdan devletimiz ve milletimizin emrinde olarak kan stoklarının azaldığı andan itibaren bütün şehirlerde birbirimize meydan okuyarak bağışta adeta yarışa girdik" şeklinde konuştu.

"Bu tür kampanyaların her zaman destekçisiyiz"

Kan bağışının önemine değinen ve Battalgazi Belediyesi olarak bu tür kampanyaların her daim destekçileri olacaklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İyilik bizim kanımızda var. Biz iyilik yapmayı seven, sıkıntı anında birbiriyle bütünleşen, birbirinin ihtiyacını gideren bir milletiz. Malumunuz üzere Malatya'mızda Elazığ merkezli bir deprem meydana geldi ve o gün bu milletin neler yapabileceğini, sıkıntılı anlarda nasıl kaynaştığını hep beraber müşahede ettik. 30 Ekim'de de İzmir'de bir deprem yaşadık. O depremde de milletçe bir araya geldik. Kanımızda olan iyiliği diğer kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak için birbirimizle yarıştık. Memur-sen, gerek ülkemizde gerek dünya genelinde toplumun bir ihtiyacı olduğunda her zaman bu ihtiyaca cevap verebilme adına çalışma yapan bir kuruluş. Kızılay bizim için çok önemli. Biz çocukluğumuzda öğrendiğimiz ilk sivil toplum örgütlerinin başında geliyordu. Ülkenin, milletin ve devletin başına bir şey geldiğinde hemen Kızılay'ın vatandaşın yanında olarak ihtiyaçlarını giderebilen bir kuruluş olarak gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Dünya genelinde de bu çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de gerek yerel yönetimler olsun gerek sivil toplum örgütler olsun her zaman vatandaşımızın yanında durduk. Allah kolay eylesin. Biz de bu tür kampanyaların her zaman destekçisiyiz" dedi. - MALATYA

Güder'den kan bağışı kampanyasına destek
Güder'den kan bağışı kampanyasına destek
Güder'den kan bağışı kampanyasına destek

Osman Güder, Battalgazi, Memur Sen, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güder'den kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei