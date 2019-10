Gül üreticisine rekolte artışı şoku: Alım fiyatı 7.80 lirada kaldı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da bu yıl üretimin yüzde 20 artış göstermesiyle birlikte gül alım fiyatı 9.20 liradan 7.80 liraya düştü. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik yaptığı açıklamada, yeni gül dikim alanlarının rekoltede artışa, alım fiyatında ise düşüşe neden olabileceğini kaydetti. Gülbirlik'e gül teslim eden üyelere bu yıl kilogram başı 7.80 lira olarak açıklanan ücretlerin önümüzdeki hafta başından itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.



Gülbirlik binasında basın toplantısı düzenleyen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Gül çiçeğindeki artışın sebebi, ekili alanların devreye girmesi. Ben üreticilere tekrar hatırlatmak isterim; artık gül çiçeği ekmeyin, mevcut olan gül çiçeği ekim alanlarınıza sahip çıkın ve muhafaza edin yeni alanlar dikmeyin. Çünkü artık gül yağı dünyada doyum noktasına geldi. Dünyada 20'ye yakın ülke gül çiçeği üretiyor. Bu yıl Isparta genelinde 10 bin ton gül çiçeği, bin 500 kilogram gül yağı, 15 ton ise konkret çıkartıldı" dedi.



"Gül sektörü için her türlü yasal tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz"



Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"İçinde bulunduğumuz 2019 yılı, gül sektöründe bazı problem ve sorunları da beraberinde getirmiştir. Hepimizin de malumları olduğu üzere, son yıllardaki gül yağı ve konkret fiyatlarındaki fiyat artışına paralel olarak gül çiçeği fiyatları da artış göstermiştir. Bu fiyat artışları ile birlikte bizim Gülbirlik olarak yapmış olduğumuz her türlü ikaz ve uyarılara rağmen gül çiçeği dikim alanları da hızla artmış ve bir türlü önüne geçilememiştir. Esasen biz Gülbirlik olarak, gül dikim alanlarının dengeli, kontrollü ve ihtiyaca göre yapılması gerektiğini üreticilerimiz ve kamuoyu ile paylaşırken, gelecekte üreticilerimizin zarar görmemesi için planlı bir şekilde dikim alanlarının genişletilmesinden yana tavır koyduk. Üreticilerimizin menfaatlerini her zaman öncelikli olarak kabul ettik. Konuyla ilgili olarak sürdürebilir bir gül sektörü için her türlü yasal tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz."



"Amacımız; üreticilerimize, yaşadıkları köylerinde iştigal ettikleri her ürün bazında el emekleri ve alın terlerinin karşılığını verebilmektir"



Gül dikim alanlarının artışına bağlı olarak gül çiçeği rekoltesinin de artış gösterdiğini, arz-talep dengesinin üreticiler aleyhine bozulmaya başladığını aktaran Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, "Aynı şekilde komşumuz Bulgaristan'da da önemli miktarda üretim artışı olmuştur. Bütün bu izah etmeye çalıştığımız hususların sonucu olarak sektör genelinde geçmiş yıllardan kalan stoklar ve yeni üretilen ürünler talebin çok üzerinde olduğundan fiyatlarda düşüşe yol açmıştır. Öyle ki Bulgaristan'daki büyük oranda fiyat düşüşleri doğal olarak Türk gül yağı fiyatlarını da etkilemiştir. Bu fiyat düşüşleri tabiatı itibariyle gül çiçeği fiyatlarının da düşmesine yol açmıştır. Aksi takdirde uluslararası gül yağı piyasalarında rekabet edebilme kabiliyeti ve şansını kaybetmek en büyük sorun ve problem olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten burada önemli olan mevcut piyasa şartlarında ürünleri satabilmektir. Gülbirlik olarak bizim amacımız; üreticilerimize, yaşadıkları köylerinde iştigal ettikleri her ürün bazında el emekleri ve alın terlerinin karşılığını verebilmektir. Böylece, insanlarımız yaşadıkları köylerinde toprağını işleyerek üretime katkı sağlamaları ve kimseye muhtaç olmadan geçimlerini sağlayabilmeleridir. Belki de insanlarımız o zaman köylerden, şehirlere göç etmeyecekler. Köylerinde kalarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlamış olacaklardır" şeklinde konuştu.



"2019 yılı gül alım fiyatı 7.80 TL olarak belirlendi"



"2019 yılı gül çiçeği sezonu eksiğiyle kusuruyla çok şükür kazasız belasız sona erdi" diyerek sözlerini sürdüren Genel Müdür Çelik, "Bölgemizde geçen yıla oranla gül çiçeği rekoltesinde gözle görülen bir artış söz konusudur. Bu artış sebebiyle başta işçi sorunu olmak üzere bazı sıkıntılarda yaşanmıştır. Ancak biz, Gülbirlik olarak, birliğimize düzenli olarak ürün teslimatı yapan üretici ortaklarımızın ürünlerinin tamamını alarak fabrikalarımızda işledik. Üretimini yaptığımız gül yağı ve konkretimizin pazarlama ve ihracat işlemlerinin önemli bir kısmını tamamladık. Kalan yüklemeler zamanı geldiğinde yapılacaktır. Bizler, ülkemizin bu zorlu ve sıkıntılı süreçte üretici ortaklarımızın el emeklerini korunması ve iyi bir fiyat verebilmek adına çok iyi bir ekonomik analiz yaparak çalışmalarımızı tamamladık. Maliyet fiyatlarının artış göstermesine ve satış fiyatlarının geçen yıllara göre düşmesine rağmen ortaklarımızı memnun edebilmeyi esas alarak, Birliğimizin ve Rosense A.Ş.'nin imkanları dahilinde, 2019 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı Yönetim Kurulumuzca 7.80 lira olarak tespit edilmiştir. Ödemelere önümüzdeki hafta başından itibaren başlanacaktır. Bu vesile ile gül çiçeği fiyatının üretici ortaklarımıza ve birliğimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yönetim kurulu olarak katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarız" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA