Gülben Ergen\'den Haldun Dormen\'e duygusal veda

Usta sanatçı Haldun Dormen'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, "Dadı" dizisinde birlikte rol aldığı Gülben Ergen'i de derinden etkiledi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.
Gülben Ergen, paylaşımında Haldun Dormen'e olan saygı ve sevgisini şu sözlerle ifade etti:
"Ustam
Ağabeyim
Hocam
Dostum
Canım Haldun Abim benim…
Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim #HaldunDormen…
İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız.
Mekânınız cennet olsun.
Değerli ailesine sabırlar dilerim."
Haldun Dormen, 2001–2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisinde, Uşak Pertev karakterine hayat vermişti. ABD yapımı The Nanny dizisinden uyarlanan ve büyük ilgi gören yapımda Dormen, Gülben Ergen ile birlikte rol almış; dizi, usta sanatçının genç kuşaklar tarafından da tanınmasını sağlamıştı.
Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olan Haldun Dormen, sahneye ve sanata adadığı ömrü boyunca sayısız öğrenci yetiştirdi, unutulmaz yapımlara imza attı. Vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir boşluk yarattı.
