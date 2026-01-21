Gülben Ergen'den Haldun Dormen'e duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Gülben Ergen'den Haldun Dormen'e duygusal veda

Haberin Videosunu İzleyin
Gülben Ergen\'den Haldun Dormen\'e duygusal veda
21.01.2026 20:36  Güncelleme: 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülben Ergen\'den Haldun Dormen\'e duygusal veda
Haber Videosu

Türk tiyatrosunun yaşayan hafızalarından, sahneye adanmış bir ömrün simgesi Haldun Dormen'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını yasa boğdu. Usta isimle ''Dadı'' dizisinde aynı sahneyi paylaşan Gülben Ergen, duygusal bir paylaşımla acısını dile getirdi. Ergen, oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu Haldun Dormen'den öğrendiğini belirtti.

Usta sanatçı Haldun Dormen'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, "Dadı" dizisinde birlikte rol aldığı Gülben Ergen'i de derinden etkiledi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

"USTAM, AĞABEYİM, HOCAM, DOSTUM

Gülben Ergen, paylaşımında Haldun Dormen'e olan saygı ve sevgisini şu sözlerle ifade etti:

"Ustam

Ağabeyim

Hocam

Dostum

Canım Haldun Abim benim…

Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim #HaldunDormen…

İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız.

Mekânınız cennet olsun.

Değerli ailesine sabırlar dilerim."

DADI DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMIŞTI

Haldun Dormen, 2001–2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisinde, Uşak Pertev karakterine hayat vermişti. ABD yapımı The Nanny dizisinden uyarlanan ve büyük ilgi gören yapımda Dormen, Gülben Ergen ile birlikte rol almış; dizi, usta sanatçının genç kuşaklar tarafından da tanınmasını sağlamıştı.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olan Haldun Dormen, sahneye ve sanata adadığı ömrü boyunca sayısız öğrenci yetiştirdi, unutulmaz yapımlara imza attı. Vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir boşluk yarattı.

Haldun Dormen, Gülben Ergen, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gülben Ergen'den Haldun Dormen'e duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor
10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var 10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak
Gazeteci Lube Ayar’a hapis cezası Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası
Inter’i deplasmanda yenen Arsenal 7’de 7 yaptı Inter'i deplasmanda yenen Arsenal 7'de 7 yaptı
Trump’tan ’’Suriye’de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz’’ sorusuna yanıt Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Beklenen görüşme gerçekleşti Trump ile Erdoğan arasında kritik temas Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 21:21:52. #7.11#
SON DAKİKA: Gülben Ergen'den Haldun Dormen'e duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.