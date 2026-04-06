Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı
Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

06.04.2026 18:08
Sanatçı Gülben Ergen, kızına yönelik cinsel istismar davası devam ederken cansız bedenleri bulunan Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümüne ilişkin açıklamaları nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ergen, "Can güvenliğimden korkuyorum' diyen anne kız şu anda hayatta değil, ben bununla ilgili ifade veriyorum, çok üzgünüm, kırgınım" dedi.

Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirtilen Fatma Nur Çelik ile Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen minik kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenleri, 3 Mart'ta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu.

Olaya tepki gösterenler arasında bulunan sanatçı Gülben Ergen hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı.

Hakkında açılan soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi'ne gelen Gülben Ergen, ifadesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. İfadesi yaklaşık bir saat süren sanatçı, adliye çıkışında yaptığı açıklamada üzüntüsünü ve kırgınlığını dile getirdi. Gülben Ergen, şunları söyledi:

"Ben annenin çağrısı üzerine, 'Gülben Hanım'a buradan çağırım gelsin ne durumda olduğumuzu, çocuğumuzu yerinde görsün' dedi Ramazan ayında. Anneyi evinde ziyaret ettim. Arkadaşlar anne ve kızı şu anda hayatta değiller. 'Can güvenliğimden korkuyorum' diyen anne kız şu anda hayatta değil ben bununla ilgili ifade veriyorum, çok üzgünüm, kırgınım. Ama savcı bey, avukatımın da söylediği gibi son derece nezaketli, anlayışlı bir şekilde ziyaretimi, ne zaman gittiğimi, ne konuştuğumu, ne gördüğümü sordu. Ben de ne yaşadığımı ve ne gördüğümü savcı beye dikkatle ve özenle anlattım. Kırgın ve üzgünüm."

"ROJİN KABAİŞ İÇİN DE ADALET BEKLİYORUM"

Ben Rojin Kabaiş için de adalet bekliyorum. Çocuklar, kadınlar ve kızlarla ilgili duyarlılığım bitmeyecek, devam edecek. Ben bu ülkenin sanatçısıyım. Bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkede bir derneğin kurucusu ve başkanıyım. Çocuklar üzerine hassas bir kadınım ben. Bu hassasiyetim son bulmayacak. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Kırgın mıyım? Kırgınım. İçeride ifade verirken üzülmedim mi? Kırılmadım mı? Evet anlayışla bana soru soruldu. Ben de anlayışla ve özenle cevap verdim ama unutmayalım ki bir anne ve kız hayatta değiller şu anda."

"ÇOCUK VE KADINLAR KONUSUNDA HASSASIM"

Gülben Ergen, savcıya verdiği ifade de "Bakanlığın suç duyurusuna konu isnatları doğru değildir. Ben 53 yaşındayım. Yıllardır yürüttüğüm sanatımın yanında, çocuk ve kadınlar konusunda hassasım. Ayrıca çeşitli zamanlarda Mili Eğitim bakanlığının izni onayı ile Çocuklar Gülsün isimli derneği kurucusu ve başkanı 61 tane ana okulu açtım" dedi.

Fatma Nur Çelik'in adliye önünde yaptığı ve kendisine seslendiği açıklama sonrası evine giderek görüştüğünü anlatan Ergen, Savcı'ya şu ifadeleri verdi:

"Kızının sağlıksal anlamda ne kadar kötü durumda olduğuna şahit oldum. Yaptığımız görüşmede Fatma Nur'un en büyük korkusunun kendisine tecavüz eden ve kızına da istismarda bulunan çocuğunun babasına çocuğun teslim edilmesi kaygısıydı. Bu konuda kendisine destek verdim. Yaptığımız görüşmede kendisinin ve çocuğunun cinsel istismar ve cinsel saldırı eylemi ile ilgili dava olup olmadığını sormadım. Ancak yaptığımız görüşmede hatırladığım kadarıyla eşi ile boşandığını ancak boşanmış olduğu eşişinin bu suçlardan yargılanmadığını söyledi. Onun dışında abla kardeş gibi görüşme yaptık. Yapılan görüşmedeki amacım çocuğun mağduriyetinin önlemesine yönelikti. Fatma Nur ile sonrasında da telefon ile görüşmelere devam ettik."

"Çocuğun tedavisi için bir üniversite hastanesine yatışını sağladım"

Çocuğun tedavisi için bir üniversite hastanesine yatışını sağladığını aktaran Ergen, "Çünkü çocuk su içmiyordu, yemek yemiyor, konuşmuyordu. Hastanede sanıyorum 9-10 gün kadar çocuk yatarak tedavi gördü ve bu süreçte bana defalarca kez teşekkürde bulundu. Daha sonra hastahaneden taburcu oldu" dedi.

Gülben Ergen, Fatma Nur'un temel kaygısının, çocuğun kendisinden alınarak boşandığı eşi babaya verilmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ayrıca kendisi ile yaptığım görüşmede çocuğun kendisinden alınmayacağını çünkü kendisi ve kızını istismar eden ve hakkında dava açılan babaya çocuğun verilmeyeceğini defaatle telkinde bulundum."

"MAHİNUR HANIMI BİLGİLENDİRDİM"

Ben yaşanan süreçle ilgili Aile Bakanlığı Mahinur hanımı da bilgilendirdim. Bu konuya ilişkin imkanlarım dahilinde çocuğa yardımcı oldum. Bunun dışında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin aksi bir beyanda bulunmadım. Bu süreçte basın yayın yolu ile bana seslenen Fatma Nur'a karşı kaygısız kalamadım, bu nedenle kendisi ile temasa geçtim. İmkanlarım dahilinde kendisine yardımcı oldum. Bu nedenle Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle son derece üzgünüm. Suç duyurusuna konu atılı eylemler yargılanmamı gerektirmemektedir. Bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ederim."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    Bir zamanlar kadının her dediği kleopatra gibi kanun degerindeydi şimdi yüzüne bakan yok bir zamanlar bütün medya bunun peşindeydi şimdi havası söndü mum ışığı bile yanında parlak kalır 1 0 Yanıtla
  • Nihat Terzioğlu Nihat Terzioğlu:
    hasasiyetin Giresun’daki trafik cezasına kurban giden kızımız içinde geçerlimi ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
