Güleda Cankel'in ailesinin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine temyiz dilekçesi verildi - Son Dakika

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından Cankel ailesi, dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi amacıyla temyiz dilekçesi verdi.

Ailenin avukatı Alev Öztürk, yaptığı açıklamada, Bölge Adliye Mahkemesine verdikleri temyiz dilekçesinde öncelikle adil yargılanma haklarının ellerinden alındığını izah etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Benim önümde duran Güleda Cankel dosyası iki klasör. Mahkemedeki daha fazladır." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Altı günde evrakın, delillerin, ifadelerin, raporların okunması, incelenmesi mümkün değil. Yerel mahkemenin gerekçeli kararı 41 sayfaydı. O kararı bile 6 günde okuyamazsınız. Adil yargılanmanın temel unsurlarından biri makul sürede yargılanmaktır. Bir üst mahkemeye başvurmanın amacı yerel mahkemede hakimlerin hata yapma ihtimaline karşı düzeltilmesini beklemektir. Dilekçemizde her şeyi detaylıca yazdığımızı ve açıklayabildiğimizi düşünüyoruz. Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Umarım duruşma talebimizi kabul edeceklerdir."

Dilekçede özellikle Zafer Pehlivan'ın yazdığı mektubun üzerinde durduklarını anlatan Öztürk, Yargıtay aşamasında da istedikleri sonucu alamazlar ve iç hukuk yoları tükenirse dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti.

Baba Mustafa Cankel de hukuk mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini belirterek, kızı için adalet istediğini söyledi.

Olay

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Aile avukatının Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedilmişti.