Gülhane Tıp Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gülhane Tıp Fakültesi mezunlarına, hastalarla ilgilenirken yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gülhane Tıp Fakültesi mezunlarına, hastalarla ilgilenirken yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Erdöl, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, SBÜ'nün Sultan Abdülhamid'in İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ileriye taşınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Üniversitenin akademik altyapısının her geçen gün güçlendirildiğini belirten Erdöl, açılan bölüm ve programlarla ülkenin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

"Türk tıbbına yön veren ve kuram geliştiren misyonun son halkası" olarak tanımladığı Gülhane Tıp Fakültesi'nin çok köklü bir maziye sahip olduğunu vurgulayan Erdöl, şöyle devam etti:

"Zorlu bir eğitim programını başarıyla tamamladınız. Bu tören sizin topluma, bir anlamda insanlığa hizmet vermek üzere hazır olduğunuzu ilan ettiğiniz bir geçiş törenidir. Artık sağlık sektöründe bizzat hastalarla yüz yüze olacaksınız, bu yüzden hastalarla ilgilenirken yüzlerinizde gülümsemeyi eksik etmeyin. Hepinizin vatanına milletine bağlı, milletimizin değerleriyle barışık, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olacağınıza inancımı tamdır."

"Hastalarınızın güvenini kazanmak için ne gerekiyorsa yapın"

Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Kırış da fakültenin geçmişte olduğu gibi bugün de silahlı kuvvetlerle dost ve müttefik ülkelerin askeri hekim ihtiyacını karşıladığını ve sivil hekim yetiştirme görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu yıl 134 öğrenciye diploma verileceğini belirten Kırış, öğrencilerden 3'ünün Azerbaycan, 4'ünün Ürdün, 3'ünün Afganistan, 2'sinin Kazakistan, birinin KKTC ve birinin de Somali'den olduğunu bildirdi. Kırış, şunları kaydetti:

"Hekimlik hayatınızda size gerekli bilgi ve becerileri fakültemizde kazandınız. Ancak bu eğitimlerin yanına sürekli ilaveler yapmalısınız. Hastalarınızın güvenini kazanın, bunun için ne gerekiyorsa yapın. Dost ve kardeş ülkelerden gelen sevgili gençler, biz sizleri kendimizden asla ayrı görmedik. Belki zaman zaman sizlere misafir olduğunuzdan pozitif ayrımcılık yaptık. Sizler ülkelerimiz arasında dostluk köprüsünün birer fertlerisiniz, bunu asla unutmayın."

134 mezun

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve mezun olan 134 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Öğrenciler daha sonra keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Törene, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, YÖK Denetleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Zelkifli Yıldırım, Prof. Dr. Cemal Bulut, Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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