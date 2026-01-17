Güller ve Günahlar'da Evlilik Gerçek Aşağa Dönüşecek mi? - Son Dakika
Güller ve Günahlar'da Evlilik Gerçek Aşağa Dönüşecek mi?

17.01.2026 12:49
Zeynep ve Serhat'ın formalite evliliği, izleyicileri gerçek aşkın kapılarını aralaması için umutlandırıyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle konuşulmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep-Serhat ikilisinin her adımını yakından takip eden izleyiciler, çifti favori dizi çiftleri arasında zirveye yerleştiriyor.

FORMALİTE EVLİLİKTEN GERÇEK AŞKA MI?

Dizide Kader'i (Yade Arayıcı) evlat edinmek için formalite evliliği yapan Zeynep ve Serhat, aynı çatı altında zorlu bir sürecin içine giriyor. Bu evlilikle birlikte Zeynep'in Serhat'ın soyadını alarak Zeynep Tecer olması, hikayede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İkilinin sahneleri, 'Bu evlilik gerçek aşka dönüşsün' yorumlarıyla gündem oluyor.

SANAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Sanal medyada paylaşılan Zeynep-Serhat fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. İzleyiciler, artık 'Tecer çifti' olarak anılan ikilinin uyumunu 'favori dizi çiftleri' arasında zirveye taşıyor.

NGM imzalı 'Güller ve Günahlar', sürpriz gelişmeleriyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

Televizyon, Evlilik, Magazin, Son Dakika

