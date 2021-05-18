ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak

18.05.2021 11:11

Hırvatistan'da 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde bronz madalya kazanan milli gülleci Alperen Karahan, bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçmek için var gücüyle çalışıyor.

Hırvatistan'da 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde bronz madalya kazanan milli gülleci Alperen Karahan, bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçmek için var gücüyle çalışıyor.

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciyken 2015'te beden eğitimi öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilen 21 yaşındaki Alperen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Ufuk Ustuna ile çalışmaya başladı.

Altı yıllık spor hayatına yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı gülle atma rekorları, pek çok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'dan 3 bronz madalya sığdıran Alperen Karahan'a Tokyo vizesi için en iyi derecesinin 90 santimetre fazlasını yapması yetecek.

Enka Spor Kulübü bünyesinde yarışan ve haftanın 5 günü üçer saat antrenman yapan Alperen Karahan, AA muhabirine, 15 yaşındayken vücut yapısından dolayı beden eğitimi öğretmeni Kadri Coşkun'un kendisini gülle sporuna yönlendirdiğini söyledi.

Ufuk Ustuna ile antrenmanlara başladığını, ailesinin de kendisini desteklediğini belirten milli sporcu, şöyle konuştu:

"2017'de Kenya'da Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katıldım. İlk uluslararası şampiyonamda 5'inci oldum. 2018'de Finlandiya'daki 20 Yaş Altı Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 7'ncilik elde ettim. 2019'da Slovakya'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 Yaş Altı Erkekler gülle atmada bronz madalya kazandım. Aynı yıl İsveç'te yapılan 20 Yaş Altı Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldum. Bu yıl mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategoride bronz madalya kazandım."

Alperen Karahan, haftanın 5 günü her sabah 2 saat atış ve çabukluk, akşamları da bir saat ağırlık antrenmanı yaptığını dile getirdi.

Olimpiyat barajına yaklaştığını vurgulayan Alperen, "En iyi derecem ise 20.07 metre. Tokyo Olimpiyatları'na katılmam için yaklaşık 90 santimetre mesafem kaldı, onu yakalamak için çalışıyorum. 4-6 Haziran'da Bursa'da yapılacak Turkcell Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda olimpiyat için gereken mesafeye ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da yarışmayı başarabilirse finale kalmak istediğini aktaran Alperen, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalyayı hedeflediğini anlattı.

"Yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı gülle atma rekorları Alperen'e ait"

Antrenör Ufuk Ustuna da 2015'te Alperen Karahan'a çabukluk ve kuvvet testleri uyguladıktan sonra gülle sporuna uygun olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Alperen Karahan'ın yurt içindeki başarılarına değinen Ustuna, şu bilgileri paylaştı:

"Yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı gülle atma rekorları Alperen'e ait. Büyüklerde Türkiye rekoru için de 30 santimetresi kaldı, onu da alacağız inşallah. Alperen güzel dereceler de elde ediyor. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'na katılıp final yapmak ilk hedefimiz. Yaşı daha çok genç. Gelecekte olimpiyat madalyası alabilmek için uğraşacağız. Norveç'in Bergen kentinde 8-11 Temmuz'da yapılacak 23 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası için de hazırlanıyoruz. Sponsorluklar arıyoruz. Birkaç görüşmemiz var."

Usta, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'ya teşekkür etti.

ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak
ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak

Bronz Madalya, Hırvatistan, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ESKİŞEHİR - Gülleyi 90 santimetre daha uzağa atabilirse Tokyo Olimpiyatları'na vize alacak - Son Dakika Spor


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