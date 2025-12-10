Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltına alınan Güllü\'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı
10.12.2025 03:15  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltına alınan Güllü\'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı
Haber Videosu

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kız Yalova'ya getirildi. Görüntü vermemek için yüzünü kapatan Tuğyan, muhabirlerin "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Şarkıcının ani ölümü, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

TUĞYAN İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay anında evde bulunan isimler hakkında yeni karar verildi.

Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kimliği açıklanmayan yaşı küçük bir kişi, Yalova Cinayet Büro ekipleri tarafından İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldıkları sitede gözaltına alındı.

"ANNENİZİ SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ?"

Gözaltına alınan üç şüpheli, önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Görüntü vermemek için yüzünü kapatan Tuğyan, muhabirlerin "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. İşlemlerin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yalova, Güllü, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, gazeteci ölümlerinde bu yıl da zirvede İsrail, gazeteci ölümlerinde bu yıl da zirvede
Slot kötü gidişe çözüm bulamadı, Salah gemileri yaktı Slot kötü gidişe çözüm bulamadı, Salah gemileri yaktı
Boubon kökenli bronz imparator heykeli ve mermer Demosthenes başıyla toplam 28 eser Türkiye’ye dönüyor Boubon kökenli bronz imparator heykeli ve mermer Demosthenes başıyla toplam 28 eser Türkiye'ye dönüyor
Bu nasıl para hırsı Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü
İş insanının doğum gününde olay çıktı Model, turist kızı darp etti İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti
Jinekolog anlattı Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap
2 dev marka anlaştı Küçük ve ucuz otomobil üretecekler 2 dev marka anlaştı! Küçük ve ucuz otomobil üretecekler
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın İstanbul’a lapa lapa kar için tarih verildi Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi
Hastanede “öldü“ denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı Hastanede "öldü" denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı
Onay çıktı Mars, Pringles üreticisi Kellanova’yı 36 milyar dolara satın aldı Onay çıktı! Mars, Pringles üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolara satın aldı

10:06
Ahmet Çakar’ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz
09:43
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy’u uyuşturucu bataklığına iten isim
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
09:31
Taraftarlar endişeli Uğurcan Çakır’ın kaçıracağı maç belli oldu
Taraftarlar endişeli! Uğurcan Çakır'ın kaçıracağı maç belli oldu
09:06
AK Partili Tayyar’dan gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy için bomba iddia
AK Partili Tayyar'dan gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy için bomba iddia
09:03
Liverpool’un yüzü Şampiyonlar Ligi’nde güldü
Liverpool'un yüzü Şampiyonlar Ligi'nde güldü
08:50
Altın, dolar, borsa Dünya nefesini tuttu, FED’in faiz kararını bekliyor
Altın, dolar, borsa! Dünya nefesini tuttu, FED'in faiz kararını bekliyor
08:43
Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’i üzen istatistik
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i üzen istatistik
08:22
Güllü soruşturması cinayete dönüştü “Suçlular yakalandı“
Güllü soruşturması cinayete dönüştü! "Suçlular yakalandı"
08:16
10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü
10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü
07:20
Terör örgütü için yolun sonu göründü ABD’den ’’Bu iş bitti’’ mesajı
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den ''Bu iş bitti'' mesajı
07:05
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor Yeni ücret belli oldu
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 10:11:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.