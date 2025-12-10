Gözaltına alınan Güllü\'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Şarkıcının ani ölümü, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

TUĞYAN İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay anında evde bulunan isimler hakkında yeni karar verildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kimliği açıklanmayan yaşı küçük bir kişi, Yalova Cinayet Büro ekipleri tarafından İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldıkları sitede gözaltına alındı.

"ANNENİZİ SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ?"

Gözaltına alınan üç şüpheli, önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Görüntü vermemek için yüzünü kapatan Tuğyan, muhabirlerin "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. İşlemlerin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.