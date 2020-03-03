Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bayrak yürüyüşü düzenlendi.



Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.



Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Gülşehir Şehitliği'ne kadar yürüdü.



Din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Talat İlbahar dua etti.



Katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın kabrini de ziyaret etti.