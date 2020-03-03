Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

12 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bayrak yürüyüşü düzenlendi.


Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.


Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Gülşehir Şehitliği'ne kadar yürüdü.


Din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Talat İlbahar dua etti.


Katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın kabrini de ziyaret etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Nevşehir, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız
Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Nevşehir Belediyesi, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri sınıra ücretsiz taşıyacak Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 14:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]