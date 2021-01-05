Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir. Ülkemiz 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Bu Türkiye'nin ve ihracatçılarımızın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, aralık ayında ihracatta büyük artış gözlendiğini vurguladı.

Kayseri'den 2020'de yapılan toplam ihracatın 2 milyar 572 milyon dolara ulaştığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"TİM verilerine göre 2019 yılı için Kayseri ihracat rakamları aralık ayı 183 milyon 23 bin dolar iken 2020 yılı aralık ayında 261 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış, aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 42,7 olmuştur. 2020'nin kasım ayına baktığımızda ise ihracatımızın yüzde 23,7 arttığı gözlenmiştir. Kayseri Serbest Bölge, aralık ayında 43 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri dış ticaretine göre 2020 yılı aralık döneminde 1. ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır."

Gülsoy, Kayseri yerelinde hazır giyim ve konfeksiyon, savunma ve havacılık sanayisi, diğer sanayi ürünleri, kuru meyve ve mamulleri, iklimlendirme sanayisi, deri ve deri mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik, toprak ürünleri sektöründe ihracat artışı, süs bitkileri ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörlerinde ise azalış gerçekleştiğini bildirdi.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü dönemde, Kayseri'nin ihracat rakamlarının olumlu katkılarıyla toparlanma sürecinde 12'nci sıra ile öncü iller arasında yer aldığını aktaran Gülsoy, şöyle devam etti:

"2020 yılı ihracat rakamlarını incelediğimizde 2 milyar doları aşan 13 şehrimiz var. Kayseri ihracatımız kasım ayına göre aralık ayında yüzde 23,7 büyüme ile bu 13 şehrin arasında 3. sırada yer almıştır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir. Ülkemiz 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Bu, Türkiye'nin ve ihracatçılarımızın başarısıdır. Eğer bu salgın olmasaydı Kayseri'mizin 3 milyar dolar ihracat rakamını çok rahat geçebileceğini değerlendiriyorum ama bu rakamlara inşallah 2021 yılında ulaşacağımızı şimdiden öngörüyorum. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de güçlü ve büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada KTO olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."