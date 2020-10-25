Gültak: "Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz" - Son Dakika

Gültak: "Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz"

25.10.2020 13:32
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Turgutreis Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Turgutreis Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Mahallede bulunan bir kahvede vatandaşlara hitap eden Gültak, "Bizim derdimiz hizmet. 232 milyon lira borçlu bir belediyeyiz ama olanakları zorluyoruz. Projeler üretiyoruz, başka belediyelerden kaynak üretme ve lojistik yardım, bakanlıklardan ürettiğimiz projelere destek istiyoruz. Dil, din, ırk ayırt etmeden her kesime hizmet götürüyoruz. Barışın, sevginin muhabbetin olduğu bir ilçe olsun istiyoruz, bu gaye ile çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın, çarpık kentleşmenin gölgesinde yaşamasını istemiyoruz"

"Barış ve Bahçe mahallerinde kentsel dönüşümü başlatacağız, bu bölgeleri daha güzel bir hale getirmek istiyoruz" diyen Başkan Gültak, "Mahallelerinizi yeşil alanı, parkı, okulu, taziye yeri olan, caddeleri daha geniş, park yeri sıkıntısı olmayan bir hale getirmek gerek. Bunun tek yolu da mahallelerinizde değişimi başlatmak. Kentsel dönüşüm, aynı zamanda yerinde dönüşümü Çay Mahallesi'nde başlattık. Daha iyi bir ortamda yaşamak varken çarpık kentleşmenin gölgesinde yaşamanızı istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da büyük destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir Akdeniz için çalışıyoruz"

Turgutreis Mahallesi'ne yönelik bir çalışmalarının daha olduğunu kaydeden Gültak, "Projenin planları bittikten sonra muhtarımızla, buradaki sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz ve hep beraber olgunlaştıracağız. Soğuksu Caddesi'nden başlayan proje ile o bölgede de bir hareketlilik başlayacak. Mersin'de benim amacım bu düzenlemeleri yapıp, özel sektörün önünü açmak" ifadelerini kullandı.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Ahmet Eldeniz de toplantıda yaptığı konuşmada, "Mahallemize çok büyük destekler verdiniz. Mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin tadilatı konusunda çalışmalar yaptınız. Taleplerimiz anında karşılandı. Mahallemiz, daha önce böyle bir hizmet görmedi. Hizmetlerin devam edeceğine inanıyor, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gültak, mahalle sakinleriyle de sohbet etmesinin ardından, mahalle esnaflarını da ziyaret edip hayırlı işler diledi. - MERSİN

Gültak: Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz
Gültak: Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz
Gültak: Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz
Gültak: Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz

Turgutreis Mahallesi, Turgutreis, Akdeniz, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültak: 'Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz' - Son Dakika


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