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Gültak: "Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık" - Son Dakika

Gültak: "Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık"

13.07.2021 14:10
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyesi 232 milyon TL borçla devraldığını belirterek, bu borcun 20 milyon TL'sini kapattıklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyesi 232 milyon TL borçla devraldığını belirterek, bu borcun 20 milyon TL'sini kapattıklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mithat Paşa Mahallesini ziyaret ederek, yapılan ve yapılmakta olan hizmet, proje ve çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Mithat Paşa Mahallesi Muhtarı Hakan Başgül, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette, mahalle sakini vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, yaklaşık 2,5 yıllık süreçte ilçeye kazandırılan hizmet ve çalışmaları anlattı, hayata geçecek proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

"Devraldığımız borcun 20 milyon TL'sini kapattık""

Akdeniz'e kurulacak sıcak ve soğuk asfalt plenti projesinin aralıksız sürdüğünü; yeni araç ve ekipmanlar ile makine parkını güçlendirdiklerini vurgulayan Gültak, yaklaşık 20 milyon TL'yi bulan hibe destekler sayesinde vatandaşlara daha kaliteli ve zamanında hizmet verebileceklerini ifade etti. Belediyeyi 232 milyon TL borç yükü ile devraldığını hatırlatan Gültak, "Bu borcun 20 milyon TL'sini kapattık. Bir kısmını daha kapatacağız. Tabi hizmetlerle birlikte bu borcu da azaltmak, kapatmak kolay olmuyor" dedi.

"Akdeniz'e büyük ölçekli yeni spor tesisleri kazandıracağız"

Mersin ve Akdeniz'e 30 milyon TL'yi bulan bir bütçe ile yeni spor tesisleri kazandırdıklarını, eskiyenleri de revize ettiklerini kaydeden Gültak, geçmişte harabeye dönüşen Yılmaz Güney Parkı ve Gençlik Merkezini tamamen yenileyip tüm Akdeniz sakinlerinin hizmetine açacaklarını dile getirdi. Gençler, çocuklar ve ailelere yönelik eğitim, kültür, sanat, spor ve yaz kampı projelerini anlatan; Mersin Millet Bahçesi ile Çamlıbel Marina Projesinden bahseden Başkan Gültak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bayramdan sonra kente geleceğini, büyük ölçekli bir kaç tane spor tesisini daha Mersin'e kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.

Akdeniz'de üretim yapan kadın ve engelli kooperatiflerine destek verip yer temin ettiklerini belirten Gültak, ayrıca üretim yapan 947 kadına 3,5 milyon TL mikro kredi verilmesini sağladıklarını; işini kurmak veya büyütmek isteyen kadınlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

"Bu benim tarzım"

Vatandaşlardan aldıkları güç ve desteği hizmet, proje ve yatırım olarak sahaya yansıttıklarını vurgulayan Gültak, "Biz her salı ve cuma günleri mahalleleri geziyoruz. Benim tarzım bu. Türkiye'de, mahalleleri bu kadar ziyaret eden belediye başkanı kaç tanedir bilemiyorum. Dolayısıyla 3 yıl sonra yeniden aday olduğumuzda bana kimse, 'seçimden seçime yanımıza geliyorsun' demeyecek. Akdeniz'de, ziyaret etmediğim mahalle, dokunmadık insan bırakmadığımı düşünüyorum. Halkımızla beraberiz, vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Makamda, kapalı kapılar ardında değil, insanlarımızın arasında ben mutlu oluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Gültak: Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık
Gültak: Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık
Gültak: Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık
Gültak: Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık

Türk Lirası, Akdeniz, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gültak: 'Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL'sini kapattık' - Son Dakika


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