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Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı

05.11.2021 11:18
Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı

Gümüşhane'de yapımı devam eden Bahçecik İçme Suyu Barajı Projesine entegre edilecek İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin yapım sözleşmesi imzalandı.

Gümüşhane'de yapımı devam eden Bahçecik İçme Suyu Barajı Projesine entegre edilecek İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin yapım sözleşmesi imzalandı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Ümit Yayla ve yüklenici firma temsilcisi Ünalan Yücesoy'u makamında kabul etti.

Çimen, Gümüşhane'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi için yapım sözleşmesinin imzalanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Gümüşhane için çok önemli olan bir projenin daha hayata geçirildiğini ifade eden Çimen, "Gümüşhane'mizin büyük sorunları arasında yer alan içme suyu probleminin çözümü için başlattığımız çalışmalarımızın hamdolsun sonuna geldik. İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin yapımı Bahçecik Barajı için çok önemli. Bu projenin hayata geçirilmesi için yapmış olduğumuz girişimler hamdolsun sonuç verdi." dedi.

Çimen, yapımı hızla devam eden ve tamamlanmak üzere olan Bahçecik Barajı'ndan alınan ham suyun bu tesiste arıtılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"25 bin metreküp kapasiteli içme suyu, arıtma tesisine aktarılacak ve suyumuz burada arıtılacak. Arıtma işleminin ardından yine içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi kapsamında inşa edilecek olan 30 kilometre isale hattı ve sonrasındaki temiz su deposuna iletilecek. Bu iki projenin tamamlanmasının ardından Gümüşhane'mizin 2050 yılına kadar ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı çözülecek."

Projenin 2023 yılının sonunda tamamlanacağını vurgulayan Çimen, şöyle devam etti:

"Projemizin yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, eski Bakanımız Veysel Eroğlu'na, AK Parti Gümüşhane Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a, AK Parti Gümüşhane İl Başkanımız Celalettin Köse'ye, DSİ Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan'a, DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Ümit Yayla'ya, DSİ'de görev alan ve projemizde emeği olan eski genel müdürlerimiz ve bölge müdürlerimize, DSİ çalışanlarına, Belediye Meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hamster Coin, İçme Suyu, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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