Gümüşhane'de kuşburnu bereketi

Doğada organik olarak yetiştiği için en saf meyvelerden birisi sayılan ve bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan Kuşburnu meyvesinin gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de son yılların en bereketli dönemi yaşanıyor. Köylerden toplanan kuşburnular 45 yıllık fabrikanın bahçesini kırmızı renge bürüdü.



Dağlarında Türkiye'deki 27 tür kuşburnudan 17'sinin doğal olarak yetiştiği Gümüşhane'de doğadan toplanan kuşburnu meyvesinde son yılların en verimli yılı yaşanıyor.



Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de 2011 yılında ekonomik şartlar nedeniyle kapanan Gümüşsu fabrikasının 7 yıl sonra Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl alınarak tekrar üretime başlamasının ardından fabrika köylerden vatandaşların toplayıp getirdiği kuşburnu meyveleriyle doldu.



Gümüşhane'nin hemen her noktasından getirilen kuşburnular taze olarak meyve suyuna ve marmelata dönüştürülürken, bir kısmı da fabrikanın avlusuna serildi. Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından taban fiyatın piyasadan 1 TL fazla olarak belirlenmesi nedeniyle dağlardan kuşburnu toplayan vatandaşlar kilogramını 4 TL'ye fabrikaya satıyor.



Yeniden açıldığı 10 ayda il ekonomisine 2 milyon liralık katkı sağlayan fabrikanın önümüzdeki sezondaki hedefi ise 10 milyon liralık katkı sağlamak.



Gümüşsu Fabrika Müdürü Yüksel Demir, merkeze bağlı Tekke köyünde 1974 yılında kurulan ve ülkenin meyve suyu sektöründe bilinirliği yüksek markalarından birisi olan GÜMÜŞSU fabrikasının 2011 yılında kapandıktan sonra Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl tekrar açıldığını hatırlattı.



"Bu yıl ki hedefimiz Gümüşhane dağlarından bin ton kuşburnu almak"



Gümüşsu'nun varlık sebebinin Gümüşhane dağlarındaki kuşburnu olduğunu, 1974 yılından bugüne kadar dağdaki kuşburnu ne kadar çoksa o kadar rantabl çalıştıklarını ve Gümüşhane halkına o kadar hizmet ettiğini kaydeden Demir, "Bu yıl rekolte çok yüksek. Hem kalite bakımından hem miktar bakımından son yılların en iyi dönemindeyiz hammadde konusunda. Şuanda Gümüşhane'nin en ücra köyünden tüm ilçelerine her noktadan bir vatandaş mutlaka ürün getiriyor. Sezon daha yeni başladığı için kuşburnunun önce olduğu yerlerden fazla geliyor. Bu yıl ki hedefimiz Gümüşhane dağlarındaki bin ton kuşburnuyu almak. Yaklaşık potansiyeli 1200 tona yakındır. Bunun bin tonunu almak istiyoruz" dedi.



"Gümüşhane kuşburnusunun kilosuna 4 TL veriyoruz"



Tüm bölgelerde taban fiyatın 3 TL iken Gümüşhane kuşburnusunun kilogramına 4 TL gibi bir rakam ödediklerini ifade eden Demir, "Ödemeleri vatandaşlarımıza getirdikleri anda peşin alıyoruz. Belli bir miktardan fazla ve sürekli getirenleri de ödemelerini haftalık yapıyoruz. Şuana kadar gelen yaş kuşburnuda 50 tonu geçtik. Kızılcıkta da 50 tona ulaştık. Kuşburnu alımları her geçen gün daha da artıyor. Hedefimiz bin ton kuşburnu almak. Onu da konsantre yapıp, depolara koyup bir yıl içerisinde kullanacağız" diye konuştu.



7 yıl aradan sonra üretime başladıkları yaklaşık 10 aylık sürede ürettikleri katma değerin 2 milyon liraya ulaştığını ifade eden Demir, "Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya ancak yetişebiliyoruz. Üretim sezonunun sonunda açıldığımız için hammaddeden dolayı potansiyelimiz biraz kısıtlı kalmıştı. Bu yıl hedefimiz Gümüşhane'ye 10 milyon liralık bir katma değer sağlamak. Başkanımızın destekleriyle beraber başaracağız" şeklinde konuştu.



Gümüşhane'nin kuşburnu meyvesinde gen merkezi olduğunu, en kaliteli kuşburnunun hem aroma hem de verimlilik bakımından Gümüşhane'de yetiştiğini ifade eden Demir, "17 çeşit kuşburnu vardır dağlarımızda ve her bir cins bölgenin güneşini ve mikro iklimi aldığı için aroması ve verimliliği çok farklıdır. Ruslar savaşa giderken askerine kuşburnu golotu verirdi. Vücudun vitamin ihtiyacını karşılaması açısından çok önemlidir. Güneşi kendi bünyesinde absorbe edip insan vücuduna veren tek meyvedir kuşburnu. Tam bir C vitamini deposudur. Soğuk algınlığı, grip, mide ağrılarının da ilacıdır. Kuşburnu Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli meyvelerden birisidir. Bir avuç kuşburnuda bir kasa portakaldaki kadar C vitamini olduğunu düşünürseniz vücudun tüm C vitamini ihtiyacını karşıladığını da görürsünüz" dedi.



"Gümüşhane dağlarında bir tane kuşburnu kalmaksızın hepsini satın almayı taahhüt ediyoruz"



Fabrikaya çevre illerden de meyve getirmek için ciddi talep olduğunu, özellikle Erzurum, Kars, Kastamonu bölgelerinden arayanın çok olduğunu fakat öncelikle Gümüşhane kuşburnusunu almak istediklerini kaydeden Demir, "Vatandaşlarımız Gümüşhane gibi sanayisi olmayan, milli gelirin düşük olduğu bir şehirde kuşburnuyu dağda bırakmasın. Limitsiz şekilde hepsini alacağız. Asla alınır mı alınmaz mı diye düşünmesinler. Gümüşhane dağlarında bir tane kuşburnu kalmaksızın hepsini satın almayı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE