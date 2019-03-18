Gümüşhane Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, Toprağa Verildi

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiIrak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi



Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel için Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mehmet Temel ve yakınlarının yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehidin babası Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinmde bulundu.



Tabuta sarılan şehidin kardeşi Şaban Temel, "Seninle en son gece yarısı konuşmuştuk, bana operasyona gideceğim demiştin, neredesin Taşkın'ım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı şehit kardeşine sarılan bir polis memuru "Senin ağabeyin bir kahramandır, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Yeğeninin fotoğrafını öperek havaya kaldıran Mürvet Temel de gözyaşları tutamadı. Oğlunun tabutuna dokunan Mehmet Temel ise güçlükle ayakta durabildi.



Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü köyünde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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