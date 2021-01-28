Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi

28.01.2021 12:25
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, atıcılık ve kayak spor dallarında başarı gösteren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, atıcılık ve kayak spor dallarında başarı gösteren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Taşbilek, Mersin'de düzenlenen Atıcılık Türkiye Şampiyonası ile Erzincan'da yapılan kayak yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenör ve sporcuları kabulünde konuşan Vali Taşbilek, sporcuları tebrik ederek Gümüşhane'nin spor altyapısıyla güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gümüşhane'nin spor altyapısının gelişmesinde çok önemli katkı ve destekleri olduğunun altını çizen Taşbilek, "Bu çocuklarımızın hepsi bizim istikbalimiz ve geleceğimiz. İnşallah bu çocuklarımızı ilerleyen dönemlerde daha üst klasmanlarda, daha üst kürsülerde, uluslararası kürsülerde göreceğiz." diye konuştu.

Taşbilek, başarıyla yetinilmemesi gerektiğini vurgulayarak, daha iyi yerlere gelmek için çok çalışmanın gerekliliğine işaret etti.

Sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını dile getiren Taşbilek, Gümüşhane'nin Tarihi Süleymaniye Mahallesinde yapılması planlanan kayak merkeziyle kayak sporunun merkezi ve ev sahibi bir kent olacağını, 2022 yılı sonuna kadar alanın kayak yapılabilir hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Taşbilek, konuşmasının ardından başarı gösteren öğrencilere hediyelerini verdi.

Gümüşhane, Erzincan, Atıcılık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor         
12:19
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı         
10:54
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Eğlence mekanına çevrilen bodrum katına yapılan baskında 50 kişiye ceza kesildi Eğlence mekanına çevrilen bodrum katına yapılan baskında 50 kişiye ceza kesildi         
10:00
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 12:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei